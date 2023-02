Elisa Viihde Viaplay Total -paketti maksaa nyt 45 euroa kuukaudessa

Viaplay Urheilun sisältävän Elisa Viihde Viaplay Total -paketin hintaa nostetaan.

Viaplayn sivuilla kerrotaan, että paketin hinta on nyt 44,99 euroa kuukaudessa eli hintaa on korotettu viidellä eurolla. Jos käyttäjällä on voimassa jo tilaus, uusi hinta astuu voimaan 27. maaliskuuta jälkeen.

Monet käyttäjät ovat kommentoineet uutta hintaa sosiaalisessa mediassa liian korkeaksi ja tilauksia on jo peruttu.

Jaha, notta Viaplayn kuukausihinta pompsahti sitten 45 euroon. Alkaa olla jo aika hapokasta touhua. Jos haluat katsoa vaikkapa futiksen ystävälle aika yleistä #valioliiga + #UCLfi -komboa, kevenee kukkaro 75 eurolla kuussa. Semmoista. — Tuukka Kotimäki (@tkotimaki) February 23, 2023 Tässä taloudessa loppuu Viaplayn katselu tuotapikaa. Noussut 34,90 € -> 44,90 € / kk lyhyessä ajassa. Urheilua seuraisin mielelläni, mutta joku raja sentään. Toivottavasti @Viaplay_FI tajuavat asian, kun riittävän moni irtisanoutuu. — Miro Haapaniemi (@MirondoXXI) February 23, 2023

Elisa Viihde Viaplay Total näyttää urheilun osalta esimerkiksi NHL:ää, Valioliigaa, Bundesliigaa ja formulaa. Lisäksi pakettiin kuuluu sarjat ja elokuvat.





Elisa Viihde Viaplay teki palveluunsa hiljattain myös toisen muutoksen, joka aiheutti närää käyttäjien keskuudessa. Muutoksen myötä samaa urheilulähetystä ei enää voi katsoa samanaikaisesti kahdelta eri laitteelta.

Lue myös: