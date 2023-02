LG korvaa elokuvateattereissa valkokankaat LED-näytöillä

Elokuvateattereiden valkokankaat ovat instituutio, joka on ollut olemassa läpi elokuvan historian. Kotiteattereissa nähtiin myös pieni projektoreiden ja valkokankaiden piikki vuosituhannen alussa, mutta sittemmin televisioiden koot kasvoivat ja valkokankaat jäivät pitkälti elokuvateattereiden erikoisuudeksi - jälleen kerran.

Mutta nyt korealainen elektroniikkajätti LG on päättänyt muuttaa tilanteen ja on esitellyt uuden TV-malliston, joka on tarkoitettu nimenomaan elokuvateattereihin, korvaamaan valkokankaat.

LG Miraclass -mallisto on tarkoitettu nimenomaan elokuvateattereiden pienempiin ja keskisuuriin saleihin valkokankaan ja projektorin korvaajaksi.

LED-televisioilla onkin selkeitä etuja projektoreihin nähden: projektorien suurin ongelma ovat niiden valtavasti valotehoa tuottavat lamput, jotka vaativat jäähdytystä - jopa LED-lamppuina. Jäähdytys on äänekästä ja kuluttaa myös merkittävästi sähköä. Lisäksi projektorien lamppujen elinkaari on vielä LED-lamppujenkin aikakaudella kohtuullisen lyhyt - ja elokuvateattereissa käytetyt projektorien lamput ovat erittäin kalliita.



LG Miraclass -sarjassa on tällä hetkellä neljä näyttöä. Niistä pienintä myydään sekä 4K- että 2K-tarkkuudella. 4K-mallin tarkkuus on 4096 x 2160 pikseliä ja 2K-mallin tarkkuus puolestaan 2048 x 1080 pikseliä. Näytöt ovat siis hieman leveämpiä kuin perinteinen 16:9, mutta eivät aivan yhtä leveitä kuin 21:9 Cinemascope -kuvasuhde.

Niin ja se koko..?

Pienimmät mallit ovat näytön leveydeltään 5,1 metriä ja korkeudeltaan 2,7 metriä eli tuumakoko on varsin mukava 227,2 tuumaa. LG ilmoittaakin näytön tuumakoon sijasta pinta-alalla: pienimmät näytöt ovat pinta-alaltaan 13,77 neliömetriä.

Keskikokoinen LG Miraclass -näyttö on puolestaan saatavilla ainoastaan 4K-tarkkuudella ja sen leveys on 10,2 metriä ja korkeuttakin on 5,4 metriä. Tuumakooksi muutettuna näytöllä on kokoa 454 tuumaa ja pinta-alaa noin 55 neliömetriä.

Suurin Miraclass -näyttö on leveydeltään 14,1 metriä ja korkeudeltaan 7,2 metriä. Tuumakoko on jo isompaankin olohuoneeseen passelilta kuulostava 623 tuumaa ja näytön pinta-alaakin on noin 101 neliömetriä.

Vertailun vuoksi: Suomen suurin valkokangas on vuonna 2018 avatussa Itäkeskuksen IMAX-salissa, jonka valkokangas on 24 metriä leveä ja 14 metriä korkea.

LG:n tiedotteen mukaan LED-näyttöihin pohjautuvia elokuvateatterisaleja on jo useita käytössä ympäri maailmaa.