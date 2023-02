OnePlus esitteli yhtiön ensimmäisen mekaanisen näppäimistön

Teknologiayritys OnePlus on lanseerannut virallisesti mekaanisen näppäimistön, joka on tehty Keychronin kanssa. Näppäimistön saapumisesta vihjailtiin jo aiemmin, sillä se on toteutettu OnePlus Featuring -alustan kautta, jossa OnePlus kehittää tuotteita yhteisönsä kanssa.

Näppäimistö kantaa nimeä OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro ja se on siis toteutettu yhdessä näppäimistövalmistaja Keychronin kanssa. Yhteistyön myötä OnePlussan näppäimistö muistuttaa vahvasti Keychron Q1 Pro -näppäimistöä.

Näppäimistön nimi viittaa näppäimien määrään, joita on 81. Täysikokoinen näppäimistö ei siis ole, mutta tarjolla on erilliset nuolinäppäimet. Näppäimistössä on myös kiertonuppi, jonka toimintoja käyttäjät voivat itse räätälöidä mieltymyksiensä mukaan. Nuppia voi hyödyntää vaikkapa äänenvoimakkuuden säätöön tai näytön kirkkauden säätöön.

Featuring Keyboard 81 Prossa hyödynnetään CNC-alumiinia ja värimaailman osalta tarjolla on pari OnePlussan tunnusomaista punaista näppäinhattua.





Näppäimistön toimintoja voi muokata avoimen lähdekoodin laiteohjelmistolla (esim. QMK ja VIA). Näppäinten toimintoja voi muokata ja niissä on useita RGB-valotehosteita.

Näppäimistö toimii Bluetoothilla tai langattomasti eri käyttöjärjestelmien kanssa (MacOS, Windows ja Linux).

Kytkinten osalta on tarjolla tactile-kytkin ja lineaarikytkin, mutta näppäimistö tukee myös hot swap -ominaisuutta eli käyttäjä voi vaihtaa kytkimeksi vaikkapa Cherryn tai Gateronin vaihtoehtoja.

OnePlus kertoo, että Featuring Keyboard 81 Pro tulee saataville globaalisti, mutta sen hinta- ja saatavuustiedot ovat tulossa lähiviikkoina.

OnePlus esitteli tänään myös muita tuotteita, kuten yhtiön ensimmäisen tabletin.