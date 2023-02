ChatGPT Plus tulee, näin paljon se maksaa

Maailmaa viime kuukaudet ihastuttanut OpenAI -yhtiön huikea tekoälybotti, ChatGPT on ollut viime viikkoina usein tavoittamattomissa valtavan käyttäjämäärän vuoksi.

Nyt OpenAI aikoo ratkaista ongelman tarjoamalla ChatGPT:stä myös maksullisen version. 20 dollarin eli noin 18 euron kuukausihinnalla pääsee käyttämään ChatGPT Plus -palvelua. Palvelun ylivoimaisesti tärkein lupaus on se, että se on saatavila jatkuvasti - eli ruuhkat palvelimella eivät kosketa Plus-version käyttäjiä vaan heille on varattu enemmän palvelinkapasiteettia.

Lisäksi ChatGPT Plus tulee olemaan myös nopeampi vastauksissa ja lisäksi OpenAI aikoo tuoda maksulliseen versioon myös ominaisuuksia, joita ilmaisversiosta ei löydy. Itse tekoälymalli on kummassakin sama, joten vastaukset ja niiden laatu ovat identtisiä riippumatta siitä, käytätkö ilmaisversiota vai maksullista versiota.



Vaikka OpenAI:lla onkin valtava rahoituspotti takanaan, on ChatGPT:n pyörittäminen yhtiölle valtavan kallista. OpenAI:n toimitusjohtajan mukaan jokainen ChatGPT:llä tehty kysely maksaa yhtiölle "joitain senttejä" palvelinkulujen muodossa. Syy tähän on tietysti kehittyneen tekoälymallin vaatima valtava laskentateho ja se, että vastaukset eivät ole välimuistissa, vaan ne luodaan jokaista kysyjää varten lennosta uudestaan.

ChatGPT keräsi jo muutama päivä julkaisunsa jälkeen miljoona rekisteröitynyttä käyttäjää ja sitä pidetään nopeimmin miljoonan rekisteröityneen käyttäjän merkkipaalun saavuttaneena uutena palveluna koko netin historiassa.

Yhtiö aikoo julkaista maksullisen ChatGPT Plus -palvelun ensin Yhdysvalloissa, mutta laajentaa palvelun saatavuutta sen jälkeen myös muihin maihin.

Kiinnostuneet käyttäjät voivat jo ilmottautua ChatGPT Plussan jonotuslistalle, josta yhtiö kutsuu käyttäjiä tutustumaan maksulliseen palveluun.