Netflix vaatii että käyt kerran kuukaudessa kotona

Netflix on jo pari vuotta alkanut hiillostamaan käyttäjiään salasanojen jakamisesta perheen ulkopuolisille käyttäjille. Yhtiölle kyseessä on tietysti bisnes, jossa salasanat keskenään jakava kaveriporukka tarkoittaa vähemmän tuloja. Useamman käyttäjän perhetilaus on henkeä kohti merkittävästi halvempi kuin useampi erillinen tilaus.

Nyt Netflix vaikuttaa keksineen teknisen tavan varmistua siitä, että salasanojen jakaminen vähenee - tai ainakin hankaloituu merkittävästi.

Jatkossa kaikkien Netflixiä käyttävien laitteiden täytyy olla samassa langattomassa lähiverkossa kuin Netflixiin kytketyn, eniten käyttötunteja keräävän television.

Jos Netflixiä käyttää verkon ulkopuolella, se onnistuu, mutta jokaisen laitteen pitää ainakin piipahtaa kodiksi määritellyssä lähiverkossa 31 vuorokauden välein. Jos väli venyy tätä pidemmäksi, kyseisen laitteen katseluoikeudet perutaan siihen asti, kunnes se seuraavan kerran rekisteröityy samaan WiFiin.

Jonkinlaisia poikkeuksiakin tilanteeseen on: vaikkapa pidemmällä lomareissulla oleva perheenjäsen saa ilmoituksen siitä, että katseluoikeus on katkeamassa ja tällöin kotona oleva perheenjäsen voi toimittaa siellä sijaitsevista laitteista löytyvän, lomailijan laitteelle luodun pääsykoodin lomailijalle - vaikkapa tekstiviestinä.



Rajoitukset ovat kokeilussa jo parissa Etelä-Amerikan maassa ja niiden sääntösivuilta löytyvät edelläkuvatut ehdot. Jos Netflix toteaa kokeilun onnistuneeksi, laajenee käytäntö muihinkin maihin.

Suomessa tietysti tilanteen tekee Netflixin kannalta vaikeaksi se, että Suomessa mobiilidata on äärimmäisen halpaa ja yhtenä maailman ainoista maista, myös täysin rajoittamatonta. Tämän vuoksi suomalaiset harvemmin vaivautuvat kytkeytymään kännyköillään langattomaan lähiverkkoon - joten mobiililaitteiden "kotona olemisen" varmistamiseen pitää keksiä muita tapoja.

Kirjoitimme taannoin muista mielenkiintoisista ongelmista, jota suomalaisten mobiilidatan käyttö aiheuttaa mm. laivoissa ja junissa.