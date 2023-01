Nämä pelit ovat pelattavissa PS VR2 -laitteistolla julkaisun jälkeen

PlayStation 5 -konsolin PlayStation VR2 -virtuaalitodellisuuslaitteisto saapuu markkinoille 22. helmikuuta. Nyt Sony on vahvistanut blogissaan pelit, jotka ovat pelattavissa laitteistolla heti sen myyntiin tullessa tai pian tämän jälkeen.

Jo aiemmin on ilmoitettu, että pelaajat pääsevät pelaamaan laseilla muun muassa seuraavia pelejä: Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, No Man's Sky ja vain PS VR2:lle ilmestyvä Horizon Call of the Mountain.

Nyt lista koostuu yli 30 vaihtoehdosta. Pelit tulevat pelattavaksi heti laitteiston tullessa myyntiin tai kuukauden sisällä, kun PS VR2 on kuluttajien haltuun saapunut.



PlayStation VR2 -laitteiston pelit

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, saatavilla myöhemmin julkaisun jälkeen)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy Labs)

Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios, saatavilla myöhemmin julkaisun jälkeen)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, saatavilla myöhemmin julkaisun jälkeen)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy Labs)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc.)

No Man's Sky (Hello Games, saatavilla myöhemmin julkaisun jälkeen)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead)

Puzzling Places (Realities.io)

Resident Evil Village (Capcom)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge – Enhanced Edition (ILMxLAB)

Synth Riders (Kluge Interactive)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, saatavilla myöhemmin julkaisun jälkeen)

Vacation Simulator (Owlchemy Labs)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR)



Tarkemmat tiedot VR2-laitteiston peleistä näet täältä.