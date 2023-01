Uuden sukupolven Chromecast kehitteillä, kertoo vuoto

Googlen Chromecastistä tuli heti julkaisun jälkeen yksi maailman suosituimmista mediatoistimista. Suoratoiston helposti suoraan televisioon mahdollistava dongle vuodesta 2013 asti ja siihen on julkaisu uusia versioita noin joka toinen vuosi.

Nyt Googlen odotetaan julkaisevan uuden version, kertoo 9to5Google. Kyseessä olisi kolmas Google TV:llä varustetu Chromecast-laite. Vuototietojen mukana laite kantaa nimeä YTC, ja se on havaittu Google Home -sovelluksen päivityksen esikastelustiedoista.

Tässä vaiheessa laitteesta ei ole vielä paljoakaan tietoja, mutta koodinimi on tuttua Googlen laitteista. Aiempien Chromecast-mallien koodinimet ovat YTB ja YTV.

Tällä hetkellä markkinoilla olevista Chromecast-laitteista uusin on Full HD -resoluutiota tukeva Chromecast with Google TV (HD), joka esiteltiin viime syksynä sekä 4K-resoluutiota tukeva Chromecast with Google TV (4K), joka esiteltiin jo 2020.



Nähtäväksi jää, onko Googlella esitellä jo uusi laite tämän vuoden Google I/O-tapahtumassa. Tapahtuma järjestetään toukokuussa, mutta tarkkaa aikataulua ei ole vielä julkistettu.