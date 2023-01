Valvontakameroiden kuvaa voidaan muuttaa - israelilaisyhtiö myy teknologiaa valtioille

Yksi turvallisuusalan peruspilareista uhkaa järkkyä, jos israelilaisen yhtiön väitteet sisältävät pienenkään annoksen totuutta.

Israelilainen tietoturvayhtiö Toka myy ratkaisuja, jonka avulla sen asiakkaat voivat murtautua lähistöllä oleviin valvontakameroihin ja webcameihin ja muuttaa sitä, mitä kamerat näkevät ja tallettavat.

Tokan mukaan sen teknologia käyttää kameroiden läheisyydessä olevia muita nettiin kytkettyjä laitteita, kuten vaikkapa älykodin osia - robotti-imureita, autojen mediayhteyksiä tai vaikkapa älykkäitä lämpömittareita - löytääkseen ja murtautuakseen lähistöllä sijaitseviin kameroihin.

Tokan väitteille on kohtuullisen kovaa taustaa, sillä Israelista on tullut viime vuosikymmenten aikana lukemattomia tietoturvaan - ja tietomurtoihin - erikoistuneita yrityksiä. Suomalaisiakin diplomaatteja on vakoiltu israelilaisella Pegasus-vakoiluohjelmistolla.



Taustalla on tietysti se, että Israel panostaa valtiollisesti valtavia summia sekä aseteknologiaan että erilaiseen verkkosodankäyntiin ja näin ollen maassa on alan osaamista.

Lisäksi Tokan väitteille antaa vahvaa pohjaa myös se, että yhtiön perustajat ovat Israelin entinen pääministeri Ehud Barak sekä Israelin armeijan entinen verkkosodankäynnin päällikkö Yaron Rosen. Yhtiö myy palveluitaan lähinnä valtiollisille toimijoille, joka ei tietenkään kuulosta tässä yhteydessä kovinkaan lohdulliselta.

Asiasta uutisoineen israelilaislehden mukaan Tokan teknologiasta tekee pelottavan se, että se ei jätä kohteeseensa minkäänlaisia jälkiä. Eli kaikki videovalvonta ja myös oikeudessa käytettävät videotodisteet voivat olla Tokan avulla tekaistuja tai lavastettuja.

Maan ihmisoikeusjärjestöt ovat jo nostaneet Tokan tuotteesta valtavan metelin ja kutsuvat sitä ihmisoikeuksien näkökulmasta dystooppiseksi.