Samsung tuo tänä vuonna saataville 77-tuumaisen QD-OLED -television

Samsung julkaisi viime vuonna ensimmäisen QD-OLED -tekniikkaan perustuvan television, joka kantaa nimeä S95B. Kyseisestä televisiosta löytyy kokovaihtoehdot 55" ja 65". Nyt CES-messuilla Samsung on julkaissut vuoden 2023 OLED-malliston, joka sisältää myös suuremman vaihtoehdon.

Vuoden 2023 mallin versio on S95C. Tämä malli tulee saataville 55", 65" ja suuremmassa 77" kokovaihtoehdoissa.

QD-OLED-tekniikka tarjoaa tavalliseen OLED-tekniikkaan verratessa kirkkaampaa kuvaa, laajemman värintoiston sekä paremmat katselukulmat. QD-OLED kilpailee vahvasti LG:n OLED-televisioita vastaan. LG myös esitteli uusia OLED-televisioita CES-messuilla.

Uudessa S95C-mallissa käytetään uutta versiota QD-OLED-paneelista, joka tarjoaa aiempaa kirkkaampaa kuvaa sekä pienempää virrankulutusta.



S95C tukee nyt 144 hertsin virkistystaajuutta 4K-tarkkuudella ja ensimmäistä kertaa OLED-televisiossa on nyt myös AMD:n FreeSync Premium Pro -sertifikaatti.

Lisäksi kaiutinjärjestelmä on saanut päivityksen. Käytössä on nyt 4.2.2-järjestelmä kun viime vuoden malleissa on 2.2.2-järjestelmä. Äänen osalta tuettuna on Dolby Atmos.

Muotoilun osalta S95C on aiempaa ohuempi, sillä televisiossa on erillinen One Connect box liitäntöjä varten.

S95C tulee saataville vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Hintatietoja ei vielä paljastettu.

55-tuumainen S95B maksaa tällä hetkellä 1299 euroa ja 65-tuumainen S95B 1799 euroa.

Samsung tuo saataville myös S90C -version samoina kokovaihtoehtoina, mutta tässä mallissa ei ole One Connect boxia ja lisäksi kaiutinjärjestelmä on heikompi.

