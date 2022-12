Uusi Avatar-elokuva rikkoo elokuvateattereiden projektoreja

Kymmenen vuotta sitten korkeamman kuvanopeuden (HFR, high frame rate) elokuvista piti tulla elokuvateollisuuden uusi myyntivaltti, keino jolla saataisiin sohvalle jumittuneet kotikatsojat takaisin elokuvateattereiden popcorninhuuruisiin saleihin. Suurimpia kokeiluja olivat Peter Jacksonin ohjaamat Hobitti-elokuvat, joista oli nähtävillä korkeamman kuvanopeuden versio käytännössä kaikissa suurimmissa elokuvateattereissa.

Valitettavasti teknologiassa oli se pieni vika, että osa katsojista koki HFR-tekniikalla näytetyt elokuvat saippuaoopperaefektin takia luonnottomina. Sittemmin HFR haudattiin pitkälti unohdetuksi kirjaimeksi elokuvatuotannoissa, vaikka pientä yritystä sen osalta on ollut tuon jälkeenkin.

Mutta tällä kertaa siihen palattiin isolla kädellä, kun Avatarin jatko-osa Avatar: The Way of Water rynnisti elokuvateattereihin. Elokuva on ehtinyt takomaan jo yli miljardin dollarin pääsylipputulot ja menestys näyttää jatkuvan edelleen.

Avataria esitetään kolmena eri versiona: kaksiulotteisena perusversiona, 3D-versiona sekä korkeamman kuvanopeuden 3D-versiona. Näistä kaksi ensimmäistä päivittää kuvaa 24 kertaa sekunnissa, eli täsmälleen samalla kuvanopeudella, jolla elokuvia on tehty viimeiset lähes sata vuotta (tarkalleen ottaen 24fps standardointi tapahtui vuonna 1927). HFR-tekniikkaa käyttävä 3D-versio puolestaan näytetään tuplasti useammin päivittyvällä kuvanopeudella, eli kuva valkokankaalla päivittyy 48 kertaa sekunnissa.

Avatarin jatko-osassa on kuitenkin opittu sinänsä Hobitin virheistä, että korkeampaa kuvanopeutta käytetään ainoastaan toimintakohtauksissa. Näin ollen hitaampiin kohtauksiin ei pitäisi syntyä saippuaoopperaefektiä, kun niissä yksinkertaisesti jokainen yksittäinen ruutu näytetään kaksi kertaa peräkkäin, eli kuva on käytännössä perinteistä 24fps kuvanopeutta vastaava.





Ongelmaksi tässä kaikessa muodostuu se, että HFR-elokuvia on ollut levityksessä niin vähän viimeisen kymmenen vuoden aikana, että elokuvateatterit eivät osaa näyttää niitä. Tämän seurauksena ainakin Japanista on uutisoitu (maksumuuri) useista tapauksista, joissa HFR-elokuva on rikkonut elokuvateatterin projektorin.

Ilmeisesti projektorin käyttäjä ei ole osannut säätää projektoria toimimaan oikealla kuvanopeudella ja tuon seurauksena projektori on yksinkertaisesti hajonnut, kun sille on syötetty vääränlaista materiaalia sisään.

P.S. Lähes jokaisen kotoa löytyy nykyisin televisio, joka muokkaa elokuvat täysin pilalle ja keksii niihin itse lisää ruutuja. Harva on osannut kytkeä toimintoa päälle - ja se aiheuttaa juuri mainittua saippuaoopperaefektiä. Artikkelissamme neuvomme miten säädät televisiosi siten, että raivostuttava, elokuvat pilaava saippuaoopperaefekti saadaan kytkettyä pois päältä.

Avatar: The Way of Waterin virallinen traileri alla: