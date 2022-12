DJI:n kevyt Mini 3 -kuvauskopteri tarjoaa edeltäjään nähden parempaa akunkestoa ja valokuvaamista

DJI julkaisi aloittelijoille sopivan Mini 3 -kuvauskopterin.

Kyseessä on seuraaja pari vuotta sitten julkistetulle Mini 2 -mallille. DJI:ltä löytyy myös aiemmin tänä vuonna julkistettu Mini 3 Pro, jonka alapuolelle Mini 3 sijoittuu.

Mini 3 on kevyt kopteri, sillä se painaa vain 248 grammaa eli saman verran kuin Mini 2 ja Mini 3 Pro.

Lentoaikaa uusi Mini 3 tarjoaa 38 minuutin verran eli hieman enemmän kuin Mini 2. Mini 3 -malliin on saatavilla myös Intelligent Flight Battery Plus -akku, jonka avulla lentoaika yltää 51 minuuttiin, mutta tämän akun kanssa kopterin paino on 290 grammaa.

Mini 3 hyödyntää 12 megapikselin 1/1.3 tuuman CMOS-kuvakennoa, jossa on f/1.7-aukko. Mini 3 Prossa on vastaavanlainen kenno 48 megapikselin tarkkuudella, kun taas aiemmassa Mini 2 -versiossa on 1/2.3 tuuman CMOS-kenno.



Mini 3 kykenee ottamaan HDR-videota, jota Mini 2 ei pysty tekemään. 4K-tarkkuudella ylletään 30 fps:n nopeuteen. Mini 3 Pron tapaan Mini 3:n kameran gimbaali kääntyy tarvittaessa 90 astetta, jolloin kopterilla voi kuvata myös pystykuvia helposti.

Mini 3 hyödyntää Mini 2:sta tuttua DJI O2 -tekniikkaa, joka lähettää jopa 10 kilometrin päästä reaaliaikaista videokuvaa 720p-tarkkuudella ja 30 kuvan sekuntinopeudella.

Mini 3 Prossa on puolestaan DJI O3 -tekniikka, joka kykenee lähettämään 1080p/30fps -kuvaa jopa 12 kilometrin etäisyydeltä. Lisäksi Pro-mallissa on kolmisuuntainen törmäyksenesto ja APAS 4.0 -väistötoiminto, joita Mini 3 -mallista ei löydy.

Mini 3 on saatavilla heti.

Pelkkä kopteri maksaa 509 euroa.

DJI Mini 3 -kuvauskopteri DJI RC-N1 -ohjaimella maksaa 599 euroa, DJI Smart Controller -ohjaimella 779 euroa, Fly More Combo DJI RC-N1 -ohjaimella 799 euroa ja Fly More Combo DJI Smart Controller -ohjaimella 979 euroa.

DJI Mini 3 Pro ilman ohjainta maksaa 759 euroa tai esimerkiksi DJI RC-N1 -ohjaimella 859 euroa.