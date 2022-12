EU: Googlen pitää poistaa valheelliset väittämät ihmisistä hakutuloksistaan

Vuonna 2014 Euroopan Unionissa tuli voimaan lainsäädäntö, joka antaa EU-kansalaisille - eli myös suomalaisille - oikeuden tulla unohdetuksi. Käytännössä pykälä tarkoittaa sitä, että hakukoneiden pitää tietyin ehdoin poistaa yksityisiä ihmisiä koskevia hakutuloksia.

Käytännössä lain pohjalta on voinut vaatia poistettavaksi vaikkapa tietoa siitä, että on ollut syytettynä rikoksesta - jossa oikeus onkin sittemmin katsonut, että syytetty ei olekaan syyllinen. Vaikka uutissivustoja vaatimus ei koske, on niiden sisältöä luonnollisesti valtava määrä hakukoneiden indekseissä. Ja juuri tähän on kohdistunut lainsäädäntö, eli yksityiset EU-kansalaiset ovat voineet käskeä Googlea poistamaan tiettyjä itseään koskevia hakutuloksia pysyvästi hakujätin arkistoista.

Nyt linjaukseen on tullut merkittävä laajennus, tuoreen oikeusjutun myötä.



Euroopan Unionin tuomioistuin on tänään julistamassaan päätöksessä (PDF) määrännyt hakukoneet poistamaan myös ihmisiä koskevat väärät tiedot hakutuloksista.

Tuomio tarkoittaa sitä, että erilaiset vihjailevat ja valheellista tietoa yksityisestä henkilöstä sisältävät hakutulokset pitää poistaa, jos ihminen niin itse haluaa. Pyynnön tekevän ihmisen pitää kuitenkin pystyä osoittamaan, että hakutuloksissa olevat linkit sisältävät valheellista tai harhaanjohtavaa tietoa. Todisteiden ei kuitenkaan tarvitse olla oikeudenkäynti -tasoisia, vaan kohtuullisen selkeä osoitus siitä, että tieto on valheellista tai harhaanjohtavaa riittää. Eli erillistä oikeusprosessia päätökselle ei vaadita, vaan pelkkä pyyntö suoraan hakukoneelle, kuten Googlelle, riittää. Mukaan täytyy liittää perustelu siitä, mikä poistopyynnön kohteena olevasta sisällöstä tekee valheellista.

Oikeuden päätös laajentaa GDPR:n määritelmä, sillä sen suoma yksityisyydensuoja koskee nyt myös valheellisia väittämiä.