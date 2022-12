BBC: Perinteiset TV-kanavat ja radio kuolevat 2030-luvulla

Maailman tunnetuin yleisradioyhtiö, Britannian BBC on jo pohtimassa sitä, millaiseksi tulevaisuus muuttuu seuraavalla vuosikymmenellä. BBC:n pääjohtaja ennakoi haastattelussa, että 2030-luvulla lineaarinen televisio sekä perinteiset radiokanavat lakkautetaan.

BBC, aivan kuten kotoinen Ylemmekin, toimii TV-kanavilla ja radioaalloilla useilla kanavilla, jotka ovat kukin erikoistuneet omaan sisältöönsä. BBC:n pääjohtajan Tim Davien mukaan perinteisten TV- ja radiolähetysten sijaan BBC:n kaikki sisältö julkaistaisiin ainoastaan verkossa. Muutos ei sinänsä olisi valtava, sillä BBC:llä on jo nyt Yle Areenaa vastaava palvelu, BBC iPlayer, josta löytyvät käytännössä kaikki BBC:n ohjelmat sekä suorat ohjelmat.

Ja kehitys on jo sinänsä alkanut, sillä BBC on päättänyt lakkauttaa kaksi TV-kanavaansa nykymuodossaan. Kulttuurikanava BBC4 sekä lapsille suunnattu CBBC muuttuvat lähiaikoina pelkästään verkossa toimiviksi "kanaviksi". Yhtiö on aikeissa jatkaa tällä linjalla myös tulevina vuosina, lakkauttaen yksi kerrallaan TV-kanaviensa perinteiset lähetykset ja siirtämällä ne puhtaasti verkossa toimiviksi kokonaisuuksiksi.



Davie ennakoi, että 2030-luvulle siirryttäessä perinteisiä kanavia olisi jäljellä enää jokunen, kenties jopa vain yksi. Ja katsojien siirtyessä vuosi vuodelta yhä enemmän verkkopalveluihin, nuo loputkin kanavat tullaan siirtämään jollain aikavälillä pelkästään verkossa toimiviksi kokonaisuuksiksi.

BBC haluaa kuitenkin tehdä siirtymän siten, että lähetystekniikasta säästetty raha sijoitetaan sisällön määrään ja laatuun. Yleisradioyhtiö pohtii vakavasti myös vaihtoehtoja TV-luvalle, joka Britanniassa on edelleen käytössä, hyvin pitkälti samanlaisena kuin mitä se aiemmin Suomessakin oli.