Tekoälyn kehitysyhtiö OpenAI on tullut suuren yleisön tietoon viimeisen vuoden aikana ryminällä, kun yhtiö julkaisi huikean suosion saaneen DALL-E -tekoälyratkaisun, joka osaa luoda kuvia käyttäjän kirjoittaman tekstin pohjalta. Nyt yhtiön uusin palvelu on saanut jälleen netin innostuksen valtaan.

Kaikki muistanevat, kun erilaisista chatboteista piti tulla asiakaspalvelun uusi eturintaman, joka korvaisi ihmiset asiakaspalvelun perustoiminnoissa. No, jokainen niitä kokeillut lienee tullut samaan lopputulokseen kuin kaikki muutkin: ne eivät yksinkertaisesti toimi. Sääntöpohjainen "tyhmä" chatbot on käytännössä täysin hyödytön lähes kaikkeen mahdolliseen asiakaspalveluun.

Mutta entäpä, kun chatbot pistetäänkin toimimaan kehittyneellä tekoälymoottorilla, tässä tapauksessa OpenAI:n GPT-mallilla.

Tuloksena on järisyttävän hyvältä vaikuttava, luonnolliseen keskusteluun kykenevä botti, joka "ymmärtää" valtavan monimutkaisia aihekokonaisuuksia, osaa yhdistellä tietoja eri lähteistä - ja ymmärtää myös jatkokysymykset ja niiden väliset yhteydet.

Ja kyllä, se osaa myös suomea.

ChatGPT avattiin aiemmin tällä viikolla kaikkien kokeiltavaksi ja suosio on ollut jo sitä luokkaa, että OpenAI joutui sulkemaan palvelun hetkeksi, jotta palvelimet kestäisivät käyttäjäkuormaa. ChatGPT vaikuttaa itse asiassa niin pelottavan hyvältä, että veikkaamme lähitulevaisuudessa monien uutissivustojen sisältöjen siirtyvän osittain tekoälyn muodostamaan sisältöön.

Mutta annetaanpa ChatGPT:n kertoa itsestään ihan omin sanoin:

ChatGPT: ChatGPT on kehittynyt tekstin kielen mallinnustekniikka, jonka avulla voidaan luoda keskusteluja ihmiskäyttäjien kanssa. Se perustuu GPT-3-mallinnustekniikkaan (Generative Pre-trained Transformer 3), joka on älykkään koneoppimisen menetelmä, jonka avulla voidaan mallintaa tekstiä. ChatGPT-mallinnustekniikka käyttää GPT-3-mallinnusta luodakseen luonnollisen kielen keskusteluja ihmiskäyttäjien kanssa. Se oppii keskustelusta ja pystyy vastaamaan kysymyksiin sekä jatkamaan keskustelua luonnollisella tavalla.

AfterDawn: Mitä tarkoitat sillä, että se oppii keskusteluista?

ChatGPT: Tarkoitan, että ChatGPT oppii käyttämällä GPT-3-mallinnusta, jonka avulla se mallintaa tekstiä. Mallinnuksessa käytetään suurta määrää aikaisempia tekstejä, jotka on etukäteen käsitelty ja muotoiltu mallinnusta varten. Tämän jälkeen ChatGPT pystyy ymmärtämään tekstiä ja reagoimaan siihen luonnollisella tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että ChatGPT oppii keskusteluista ja pystyy jatkamaan niitä luonnollisesti.

AfterDawn: Mistä tekstit on kerätty?

ChatGPT: Tarkkaa tietoa siitä, mistä tekstit on kerätty GPT-3-mallinnusta varten, en valitettavasti pysty tarjoamaan sinulle, koska en ole päivitetty tietoihin tämän hetken tilanteesta. GPT-3 on kuitenkin yksi maailman suurimmista tekstin kielen mallinnuksen mallinnuksista, joten sen on todennäköisesti käytetty suuria määriä erilaisia tekstejä mallinnuksen perustaksi. Näitä tekstejä voivat olla esimerkiksi uutisartikkeleita, kirjoja, verkkokeskusteluja ja muuta tekstimateriaalia.

AfterDawn: Voiko tietoon sitten luottaa, jos tarkkaa lähdettä ei tiedetä?

ChatGPT: Tieto, jonka GPT-3 mallintaa, perustuu suureen määrään aikaisempia tekstejä, jotka on käsitelty ja muotoiltu mallinnusta varten. Tämä tekee mallinnuksesta hyvin luotettavan, koska se perustuu laajaan ja monipuoliseen tekstimateriaaliin. Tietenkin kuten kaikessa teknologiassa, myös GPT-3-mallinnuksessa voi olla virheitä tai epätarkkuuksia, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että GPT-3-mallinnuksesta saatu tieto on luotettavaa.