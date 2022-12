Neurovelhosta tehdään TV-sarja

Internetkulttuurin pyhä kirja, science fictioniin valtavasti vaikuttanut William Gibsonin Neurovelho -kirja vuodelat 1984 kääntyy vihdoin myös TV-sarjaksi.

Kirjasta on yritetty vääntää sekä elokuvaa että TV-sarjaa jo vuosien ajan, mutta kokonaisuus on aina tökännyt johonkin. Lisäksi kirjalla on niin fanaattinen fanikunta, että sen käsittely muuten kuin asiansa osaavan ohjaajan käsissä lienee täysin mahdotonta.

Nyt haasteeseen on kuitenkin päätetty tarttua ja kirjasta ollaan tekemässä sarjaa Apple TV+ -palveluun vuodeksi 2023.

Neurovelho eli Neuromancer ilmestyi vuonna 1984, mutta kääntyi suomeksi vasta vuonna 1991. Kirja voitti ilmestyessään kaikki tärkeimmät sci-fi -kirjallisuuden palkinnot. Kirja loi monia nykypäivän internettiin - ja tieteiskirjallisuuteen - erottamattomasti kuuluvat termit ja konseptit, kuten mm. käsitteen kyberavaruus. Neurovelholle vahvasti velkaa ovat lähes kaikki modernit scifi-elokuvat ja -kirjat, kuten mm. The Matrix.



Kirja toimii myös ensimmäisenä osana Sprawl-kirjatrilogialle, jonka jatko-osat olivat 1986 julkaistu Kreivi Nolla sekä vuonna 1988 julkaistu Mona Lisa.