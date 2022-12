Tässä Disney+ -suoratoistopalvelun joulukuun sarjat ja elokuvat

Disney+ -suoratoistopalvelu on julkaissut listan sarjoista ja elokuvista, jotka saapuvat palveluun vuoden viimeisen kuun aikana.

Joulukuun osalta Disney+ nostaa esille AMSTERDAM-, SEE HOW THEY RUN- ja Night at the Museum: Kahmunrahin paluu -elokuvat, National Treasure: Edge of History -Disney Original -sarjan sekä Simpsonien kauden 33.

20th Century Studios, New Regency ja ylistetty elokuvantekijä David O. Russell esittävät elokuvan AMSTERDAM, joka on omaperäinen, romanttinen rikoseepos kolmesta ystävyksestä, jotka löytävät itsensä keskeltä yhtä Amerikan historian järkyttävintä salajuonta.

Elokuvassa SEE HOW THEY RUN 50-luvun Lontoon West Endissä suunnitelmat hittinäytelmän filmatisoimisesta seisahtuvat äkillisesti, kun elokuvan Hollywood-ohjaaja löytyy murhattuna. Kyyninen komisario Stoppard (Sam Rockwell) ja innokas tuore konstaapeli Stalker (Saoirse Ronan) saavat murhamysteerin selvitettäväkseen. Hohdokkaiden teatteripiirien keskellä kaksikko löytää itsensä mutkikkaan arvoituksen ääreltä tutkiessaan salaperäistä murhaa henkensä kaupalla.

National Treasure: Edge of History -sarjassa muukalainen antaa Jess Valenzuelalle vihjeen vuosisatoja vanhasta aarteesta, joka saattaa liittyä hänen kauan sitten kuolleeseen isäänsä. Jessillä on kyky ratkoa pulmia ja arvoituksia – ja taidot joutuvat todelliselle koetukselle, kun hän ystävineen seuraa amerikkalaisten muinaisesineisiin ja maamerkkeihin kätkettyjä vihjeitä.

Simpsonien kausi 33 alkaa Broadway-tyylisellä musikaalispektaakkelilla, jota seuraa Treehouse of Horror -erikoisjakso. Kausi huipentuu tunnin mittaiseen rikossaagaan, jossa Flanders joutuu suoratoistodraamasta tutun tappajan jahtaamaksi. Maggie liittyy mafiaan, Bart pelastaa vuohen satanisteilta, ja Homer ja Marge joutuvat alastomiksi selviytyjiksi.

Disney+ -suoratoistopalvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,99 euroa vuodessa.



Disney+ elokuvat ja sarjat joulukuu 2022

Heti katsottavissa

Guardians of the Galaxy Holiday Special

High School Musical: The Musical: The Holiday Special

Kaikki Yksin Kotona -elokuvat

Kaikki Die Hard -elokuvat

LEGO Star Wars Holiday Special

Ice Age: Mammuttimainen joulu

Muppettien joulu



Katsottavissa 2. joulukuuta alkaen

Neropatin päiväkirja: Isoveli isottelee

A Christmas Carol -minisarja

La Última

Mikin ja Minnin joulutoive

Pentatonix: Around The World For The Holidays

The Housewife and the Shah Shocker

Weekend Family Christmas Special



Katsottavissa 7. joulukuuta alkaen

The Simpsons S33

Children of the Underground S1

The Come Up S1

The Resident S6, uusi jakso joka viikko



Katsottavissa 8. joulukuuta alkaen

Just Love and a Thousand Songs



Katsottavissa 9. joulukuuta alkaen

Night at the Museum: Kahmunrahin paluu



Katsottavissa 14. joulukuuta alkaen

AMSTERDAM

SEE HOW THEY RUN

National Treasure: Edge of History

For Life S1-2



Katsottavissa 21. joulukuuta alkaen

This Fool (Star Original) S1



Katsottavissa 25. joulukuuta alkaen

Hip Hop Nutcracker



Katsottavissa 28. joulukuuta alkaen

The Deep End



Katsottavissa 30. joulukuuta alkaen

Ei Mikään Naurun Asia



Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.