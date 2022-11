1 381 569 suomalaisen WhatsApp-käyttäjän puhelinnumeroa kaupataan netissä

Lähes 500 miljoonan WhatsApp-käyttäjän puhelinnumerot ovat päätyneet myyntiin netin hakkerifoorumille, kertoo Cybernews.

Sisältö koostuu vuoden 2022 numeroista. Mukana on 84 maan käyttäjien numeroita.

Eniten numeroita on Egyptistä, 44 823 547. Cybernewsin mukaan suomalaisia numeroita on mukana 1 381 569 kappaletta. Cybernews kertoo, että sen tutkijat saivat myyjältä näytteen numeroista. Sivusto vahvistaa, että kaikki nämä numerot kuuluvat WhatsApp-käyttäjille.

Cybernewsin mukaan myyjä ei paljastanut tapaa, jolla WhatsApp-käyttäjien data on kerätty.

Kyseessä voi olla tietomurto, mutta todennäköisemmin tiedot on hankittu kaapimalla eli julkista dataa on kerätty yhteen paikkaa. Tätä tapaa on ennenkin käytetty hyväksi Metan Facebookissa.



Cybernewsin mukaan Meta tutkii parhaillaan WhatsAppin tapausta.

Tietoturvayhtiö Check Point Software Technologies on myös kommentoinut tapausta.

Check Pointin tietoturva-asiantuntija Jarno Ahlströmin mukaan tämäntyyppiset vuodot ovat erittäin vaarallisia. Dataa voidaan käyttää WhatsApp-käyttäjien henkilökohtaisen datan varastamiseen.

Numeroita voidaan käyttää tiedonkalasteluun ja huijaussoittoihin, joiden avulla käyttäjältä yritetään kalastella esimerkiksi pankkitietoja tai käyttäjän WhatsApp-tili voidaan yrittää kaapata.