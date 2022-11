Spotify julkaisi vuoden lopun Wrapped-katsaukset

Vuoden loppu lähestyy ja tämä tietää muun muassa uuden Spotify Wrapped -kompilaation julkaisua. Suoratoistomusiikin jätti julkaisee vuosittain käyttäjäkohtaiset katsaukset vuoden aikana kuunneltuun musiikkiin ja vuoden 2022 Wrapped on nyt valmis tarkasteluun.

Spotify Wrapped tarjoaa vuosittain muun muassa listan soitetuimmista biiseistä ja suosituimmista artisteita, mutta hieman uuttakin on lisätty tämänvuotiseen tarjontaan. Nyt siitä löytyy ominaisuus Your Listening Personality, joka arvioi persoonallisuutta kuuntelijan musiikkimaun perusteella.

Lienee turhan tosissaan tätä ominaisuutta ei kannata ottaa, eikä se ole luonnollisesti tieteellinen tapa määritellä persoonallisuutta. Sen sijaan se luokittelee käyttäjän johonkin kuudestatoista eri kuuntelijatyypistä. Näitä ovat muun muassa samoja uudelleen kuunteleva The Replayer, seikkailuhenkinen The Adventurer sekä fanipaitapäällä heiluva The Fanclubber.

Spotify Wrapped on saatavilla ainoastaan Spotifyn mobiilisovelluksesta, joten tänä vuonna tilastoja ei valitettavasti pääse tarkastelemaan selaimella. Katsaus on kuitenkin helppo löytää sovelluksesta, sillä sille on näkyvä paikka heti sovelluksen etusivulla. Wrapped koostaa myös soitetusta (ja soittamattomista) kappaleista soittolistoja.



Musiikkijätti myös kertoi, että kaikkien kuuntelijoiden kesken suosituin artisti oli Bad Bunny. Podcasteista suosituin oli Joe Rogan Experience.