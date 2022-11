Chromecast with Google TV 4K päivittyi lokakuun tietoturvakorjauksella

Google toi Chromecast with Google TV 4K -laitteelle noin kuukausi sitten suuren päivityksen, jonka myötä laite päivittyi Android 10 -versiosta Android 12 -versioon. Nyt laitteelle on tuotu pienempi päivitys, joka parantaa laitteen tietoturvaa.

Uuden päivityksen versio on STTE.220920.015.A1. Googlen mukaan se nostaa Android TV -käyttöjärjestelmän tietoturvakorjaustason tasolle 1. lokakuuta 2022.

Suuren Android 12 -päivityksen aikana Android-tietoturvakorjauksen taso päivittyi heinäkuulle 2022.

148 megatavun päivitys myös korjaa järjestelmän vikoja ja parantaa yleistä käytettävyyttä.

Lisäksi syyskuussa julkaistu Chromecast with Google TV HD on saanut pienemmän, noin 50 megatavun päivityksen. Päivityksen versio on STTE.220920.012.H1.



Google ei päivityksen yhteydessä maininnut muutoksia, mutta ainakin Android-tietoturvakorjauksen taso on myös HD-laitteessa tasolla 1. lokakuuta 2022.

9to5Google -sivusto myös kertoo, että Google on julkaissut pienen päivityksen alkuperäiselle Chromecast-laitteelle. Kyseinen laite ei ole saanut päivityksiä yli kolmeen vuoteen.

