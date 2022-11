Mercedes: Auton parempi kiihtyvyys on nyt vuosimaksullinen lisäpalvelu, hintalappu 1150e/vuosi

Uutisoimme jo aiemmin, miten BMW muutti penkinlämmittimet kuukausimaksulliseksi palveluksi joissain maissa. Nyt tähän autoilijoiden lisärahastukseen on lähtenyt mukaan myös toinen saksalainen merkki. Mercedes on siirtänyt paremman kiihtyvyyden kuukausimaksun taakse.

Mercedes kokeilee Yhdysvalloissa Mercedez-EQ -sähköautojen osalta parempaa kiihtyvyyttä tarjoavaa pakettia, joka maksaa hulppeat 1200 dollaria vuodessa (eli noin 1150 euroa). Ominaisuus on siis täysin sähköisesti avattavissa, eli autossa on jo valmiina parempi kiihtyvyys - se on vain rajattu ohjelmallisesti pois käytöstä, kunnes asiakas suostuu maksamaan siitä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä The Drive.

Mutta jotta ei täysin tarvisi osoitella sormella Yhdysvaltoihin ja/tai sähköautoihin, osaa Mersu kuukausimaksuilla rahastuksen myös Suomessa. Mercedes-Benzin kaupan kautta voi ostaa uuteen Mersuunsa mm. adaptiiviset kaukovalotoiminnot, hintaan 69 euroa/vuosi.



Hieman arvokkaammista paketeista on Suomessakin tarjolla myös takarenkaita taskuparkkeerattaessa kääntävä taka-akseliohjauksen paketti, hintaan 489 euroa/vuosi. Tämäkin ominaisuus on siis autossa jo itsessään fyysisesti, se on vain lukittu ohjelmiston ja maksumuurin taakse.

Autojätit yrittävät nyhtää asiakkailtaan lisäpalveluilla tuloja samalla, kun sähköautojen myötä autojen huoltovälit pidentyvät merkittävästi ja huolloista saatava kassavirta vähenee.

kuva: ruutukaappaus MB:n Suomen verkkokaupasta