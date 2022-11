Näitä ei kannata ostaa - Verkkokauppa.com listaa palautetuimmat ja huonoimmiksi arvioidut tuotteet

Verkkokauppa.com paljastaa jälleen Black Friday -tarjousviikon alla vuoden 2022 palautetuimmat ja huonoimmiksi arvioidut tuotteensa.

Verkkokauppa.comin vastuullisuuspäällikkö Johanna Stenbäckin mukaan suuri osa tuotepalautuksista johtuu "hutiostoksesta" eli tuote ei vastannut kuluttajan odotuksia.

Stenbäck sanoo, että tällaisten tuotteiden kohdalla Verkkokauppa.com pohtii, miten tuotteesta ja sen ominaisuuksista voisi kertoa tarkemmin.

Vuoden palautetuin tuote on 54 prosentin osuudella OnePlus 8 -puhelimelle tarkoitettu läpinäkyvä silikonisuoja. Listan kärkipäästä löytyvät myös lumikengät ja samppanjalasi.

Teknologian ja elektroniikan osalta mielenkiintoisin palautettu tuote on Samsungin The Premiere LSP7T -älyprojektori, jonka palautusprosentti on Verkkokauppa.comilla 35 prosenttia.

Erilaiset oheislaitteet, kuten tulostimet, pitävät kärkisijoja huonoimmiksi arvioitujen tuotteiden listalla.

Listalta löytyy esimerkiksi suosittuun Pokémon Go -peliin tarkoitettu ranneke, jonka avulla Pokémonit saa kerättyä automaattisesti. Kommenttien perusteella kyseinen tuote on saanut paljon miinusta akusta ja sen latauksesta.

Listan viimeistä sijaa pitää Kingstonin USB-muisti, joka on saanut miinusta hitaasta nopeudesta.



Verkkokauppa.comin vuoden 2022 palautetuimmat tuotteet

Tuotteen nimen perässä on palautusprosentti sekä tuotekategoria.

FoneKit silikonisuoja, Oneplus 8, läpinäkyvä - 54% - Puhelimet Tubbs Wilderness -lumikengät, 36" - 47% - Urheilu Villeroy & Boch La Divina -samppanjalasi, 4 kpl - 44% - Grillaus ja keittiö Lenovo TAB P11 Pro Folio Case and Film -suojakuori, harmaa - 43% - Tietokoneet Globen Lighting Led Ball Opal -lamppu, 125 mm, E27, 680 lm, 2700 K - 41% - Koti ja valaistus Ryhmä Hau Mighty Pups -superajoneuvo - 40% - Lelut Wave BookCase suojakotelo, Samsung Galaxy J6+ (2018), musta - 38% - Puhelimet Samsung LSP7T The Premiere DLP 4K UHD -laser älyprojektori - 35% - TV ja video Tucano Tre -suojakotelo Samsung Galaxy Tab A 10,5 -tabletille, musta - 34% - Laukut ja matkailu

Verkkokauppa.comin vuoden 2022 huonoimmiksi arvioidut tuotteet

Tuotteen nimen perässä arvostelujen keskiarvo asteikolla 1-5.