Roomba i5+ arvostelu - Keskiverto robotti-imuri itsestääntyhjentävällä pölysäiliöllä

Arvosteluumme tupsahti loppukesästä 2022 maailman suurimman robotti-imurivalmistajan iRobotin uusin malli, Roomba i5+.

Roomba i5+ on Roomba-malliston keskikohdille osuva malli, tarjoten perusmuotoiset karttaominaisuudet ja itsestääntyhjentävän pölysäiliön.

Noin 550 euroa maksava Roomba i5+ on mielenkiintoinen lisä Roomba-mallistoon siinä mielessä, että se on yksi harvoista Roomban malleista, jota ei myydä lainkaan iRobotin kotimarkkinalla Yhdysvalloissa - malli on myynnissä ainoastaan Euroopassa.

Kuten aina testeissämme, pistimme Roomba i5+:n reippaaseen arkikäyttöön kolmen kuukauden ajaksi. Kohteena oli kaksi hyvin erilaista suomalaista kerrostaloasuntoa, joiden pohjapiirrustus ja sisustus poikkesivat toisistaan merkittävästi.







Millainen Roomba i5+ on?

Roomba i5+ on hyvin tyypillisen Roomban näköinen. Se on pyöreä kiekko, jossa on päällä kolme fyysistä toimintopainiketta. Yhtiö on onneksi oppinut Roomba i7:n jälkeen luottamaan fyysisiin, painettaviin painikkeisiin, hipaisupainikkeiden sijaan.

Päältä ei löydy kameraa eikä lidar-tutkaa, vaan Roomba i5+ navigoi täysin tuntoaistinsa varassa.

Pintamateriaali on miellyttävän mattapintainen - seikka, jonka hyödyn huomaa yleensä vasta käytännössä. Kiiltäväpintainen imuri voi näyttää komeammalta aluksi, mutta se on myös valtava pölymagneetti. Joten kiiltäväpintaisen imurin kanssa käy helposti niin, että lattiat ovat puhtaat pölystä, mutta imuri itsessään näyttää juuri suuresta pölysodasta palanneelta veteraanilta.

Pohjakaan ei tuo yllätyksiä mukanaan. iRobotin patentoima kahden silikonisen siivoustelan yhdistelmä löytyy tästäkin imurista. Lisäapuna siivoukseen on tarjolla miellyttävän pitkä sivuharja, jolla robo yltää siivoamaan nurkat ja seinänvierustat.

Pienenä lisänä pohjasta löytyy myös luukku, jonka kautta Roomba i5+ tyhjentää sisäisen pölysäiliönsä lataustelakasta löytyvään pölypussiin. Tätä luukkua ei muutoin identtisestä Roomba i5:sta löydy (plus-merkki siis kertoo mallissa sen, onko kyseessä itsestääntyhjentävä malli vai ei).

Lataustelakka on iRobotin vanhempaa lataustelakkamallia, eli täsmälleen sama itsestääntyhjentävän mekanismin sisältävä latausasema, jota käyttävät mm. Roomba i7+, Roomba i3+ ja Roomba s9.

Telakka aukeaa päältä ja sen sisältä löytyy kertakäyttöinen pölypussi, johon telakassa oleva mekanismi imaisee robotti-imurin sisäisen pölysäiliön, robotin siirtyessä lataukseen. Pölypussi on kokemuksemme mukaan tyhjennettävä lemmikkitaloudessa noin 2-4 kuukauden välein ja muissa kodeissa noin puolen vuoden välein.







Roomba i5+ tekniset tiedot

Akkukesto 75 minuuttia (valmistajan ilmoittama) Koko leveys: 34 cm (pyöreä)

korkeus: 9,1 cm Pölysäiliön koko 400 ml (sisäinen säiliö) Muuta Huonekohtainen siivous;

ei tukea kielletyille alueille;

allergiasuodatin;

itsestääntyhjentävä telakka (plus-malli) Hinta Arvosteluhetkellä noin 550 euroa, tarkista uusin hinta täältä

Roomba i5+ tarkemmat tekniset tiedot täältä





iRobot Home -sovellus

Roomban käyttämä älypuhelinsovellus iRobot Home on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle. Yhtiö on vuosien saatossa muokannut sovelluksen toimintaa varsin rankasti eteenpäin ja kehitys on ollut monella tapaa kahtiajakoista: paljon uutta ja hyvää on saatu mukaan sovellukseen, mutta samalla siitä on tullut väistämättä myös paljon aiempaa monimutkaisempi.



iRobot Home -sovelluksen päänäkymä

iRobot Home -sovellus on kuitenkin edelleen yksi selkeimmistä ja helppokäyttöisimmistä robotti-imureiden hallinnointiin tarkoitetuista sovelluksista ja päihittää käytön helppoudessaan mennen tullen vaikkapa Roborockin tai Xiaomin vastaavat sovellukset.

Lisäksi sovelluksen suomennos on aina ollut erinomaisella tasolla - ja niin on edelleenkin.



alussa Roomba i5 tekee kartan kodista, jonka voi myöhemmin jakaa huoneisiin

Roomba i5+ tärkein ero kalliimpiin Roomban malleihin on se, että sen karttatoiminnot ovat varsin rajalliset. Imuri luo kodista kyllä kartan, mutta kartta on hieman karkealla tasolla. Kartan pohjalta asunto voidaan jakaa huoneisiin - ja jatkossa Roomba voidaan komentaa siivoamaan niin haluttaessa vain tietyt huoneet.



pohjapiirros voidaan jakaa huoneisiin, mutta muutoin karttaa ei voi muokata

Mutta samaan aikaan tarkemmat karttaominaisuudet, kuten no-go -alueiden luonnit eivät ole lainkaan mahdollisia. Eli kartalta ei voi määritellä lainkaan alueita, joihin Roomba i5+ ei saisi mennä.

Ajastusten luonti on tietysti tärkein toiminto, joka sovelluksen kautta tehdään ja se on toteutettu mallikelpoisen helposti. Ajastuksiin voi valita huoneet, jotka siivotaan sekä se, milloin valitut alueet siivotaan ja minä viikonpäivinä.

Muilta osin sovelluksella ei ole hirvittävästi käyttöä, johtuen rajoitetuista karttatoiminnoista. Se kuitenkin käytännössä vaatii langattoman lähiverkon olemassaolon, vaikka muutoin sopisikin kohtuullisen hyvin myös teknopelkoiselle käyttäjälle - kunhan joku tekee esiasennuksen ja ajastusten luonnin ensin.

Matot

Roomba i5+ ei tarjoa mitään taikatemppua robotti-imureiden ja suomalaisten kotien ikuiseeen taisteluun. Se, kuten niin monet muutkin robotti-imurit, kompastuu räsymattoihin ja keveisiin mattoihin. Räsymattojen osalta Roomba i5+ "syö" räsymattojen hapsut ja onnistuu jumittamaan itsensä niihin, jos lähestymiskulma on juuri oikea pienelle välipalalle.

Kevyet matot taas Roomba i5 ruttaa ja jyrää tieltään, onnistuen kiipeämään usein niiden päälle ja aiheuttamaan itse itselleen täydellisen jumiutumisen.

Painavammat matot eivät aiheuttaneet testeissämme mitään ongelmia, vaan niiden kanssa Roomba i5+ elo oli varsin helppoa ja harmonista. Jos matto oli tarpeeksi painava, Roomba kippesi sen päälle kiltisti ja minkäänlaisia ongelmia tilanteessa ei ollut.





Ne matot, joiden kanssa Roomba i5 pärjäsi, tulivat puhdistettua varsin hyvin. Toisessa testikohteessamme, lemmikkikodissa, Roomba i5 sai yhdellä imurointekerralla lemmikin karvat pääsääntöisesti poistettua matoista - mutta ei täysin. Jatkuvalla, joka päivälle ajastetulla siivouksella matot pysyivät varsin hyvin karvattomina pidemmänkin testijakson ajan.

Aivan parasta mahdollista siivoustehoa mattojen osalta Roomba i5 ei tarjonnut, mutta jälki oli kuitenkin selkeästi keskivertoa parempaa tasoa - kunhan matto oli Roomban makuun sopiva.

Huonekalut ja esteet

Kuten aiemmin mainittua, Roomba i5+ ei sisällä lainkaan lidar-tutkaa tai kameraa, joten robotti on täysin tuntoaistinsa varassa navigoidessaan kodissa. Tämä käytännössä tarkoittaa astetta kovempaa menoa huonekalujen osalta, eli robotti "löytää" huonekalut hieman samalla tavalla kuin ihmisen pikkuvarpaatkin löytävät huonekalut - törmäämällä niihin.

Tästä syystä Roomba i5 ei missään nimessä sovellu koteihin, joissa on herkästä materiaalista valmistettuja arvokalusteita - vaikka törmäily ei kovakouraista olekaan, ajan saatossa törmäily väistämättä tulee jättämään jälkiään vaikkapa hennoon puupintaan.

Navigoinnin karuudesta huolimatta Roomba i5 puhdistaa kuitenkin huonekalujen vierustat erittäin hyvin ja tavanomainen roboimureiden ongelma, eli ruoanmuruset keittiön tuolien jalkojen vierellä, eivät olekaan ongelma Roomba i5 kanssa.

Mutta karkeasta navigoinnista johtuen myöskään esteiden väistely ei ole Roomba i5 vahvimpia piirteitä. Vanhana kunnon robottiansana tunnettu Ikean vaatetelineemme oli Roomba i5:lle täysin mahdoton vastus - se jumitti loivasti ylöspäin nousevan vaatetelineen jalkoihin käytännössä joka siivouskerralla. Kun karttatoiminnotkaan eivät tue no-go -alueiden luontia, piti Roomba i5+ kanssa palata takaisin perusasioihin - eli nostaa vaateteline aina pois lattialta ennen siivousta.

Siivousjälki

Siivousjäljen osalta Roomba i5 paikkaa mainiosti muita ongelmiaan. Kovien lattiapintojen osalta siivousjälki oli jopa erinomaisella tasolla, samoin seinänvierustat ja nurkat tulivat puhdistetuksi erittäin hyvin.

Mattojen osalta siivousjälki oli sekin keskivertoa parempaa, joskaan ei aivan testaamiemme roboimureiden kärkikastia.

Melu

iRobot ei kerro yksiselitteisesti Roomba i5+ melutasoa, mutta se on omien epävirallisten mittaustemme pohjalta perusimuroinnissa noin 62 dB (A), joka vastaa erittäin tarkasti lähes kaikkien muiden testaamiemme robotti-imureiden melutasoa.

Käytännössä melutaso on tasolla, jonka kanssa voi elää, mutta joka pitkään kestävänä on kuitenkin hieman hermoille käyvää. Käytännössä kerrostalossa naapureita imuroinnilla ei tule häirinneeksi, mutta itse kannattaa suosiolla lähteä vaikka lenkille siksi aikaa, kun robotti siivoaa kotia.

Mutta sitten on tietysti Roomban itsestääntyhjentävien pölysäiliöiden oma erikoismausteensa. Kun Roomba i5+ on saanut siivouksensa loppuun, se palaa takaisin lataustelakkaan ja tyhjentää oman sisäisen pölysäiliönsä Clean Base -telakkaan.

Tässä yhteydessä pääsee nousukiidossa olevaa yliäänilentokonetta vastaava ääni, jolla saa itselleen hankittua helposti häädön kerrostalosta, jos sen täräyttää päälle hiljaisuuden tultua voimaan. Meteli ei kestä montaakaan sekuntia, mutta on varsin korviahuumaava.

Akkukesto ja latausaika

Akkukestoa iRobot tulee Roomba i5+:lle noin 75 minuutin ajan, joka vastasi varsin hyvin omia mittauksiamme.

Akkukesto on kuitenkin vain yksi osatekijä kokonaisuudessa, sillä nimellistä akkukestoa tärkeämpää on se, kuinka nopeasti imuri suorittaa siivouksensa. Tässä valitettavasti piilee yksi tuntoaistin varassa etenevän Roomba i5:n ongelmista, sillä se on selkeästi kameroihin tai lidar-tutkiin pohjautuvia robotti-imureita hitaampi tapaus siivoamaan.

Jopa pienehkön 60m2 kaksion siivouksessa menee Roomba i5+:lla noin tunnin verran, eli akku riittäisi suoralla laskelmalla kerrallaan korkeintaan 80-90m2 kokoisen asunnon siivoukseen.



kuten historiatiedoista näkyy, pienehkön, noin 60m2 kodin siivoamiseen menee pääsääntöisesti yli tunti

Roomban latausnopeus on kuitenkin kohtuullisen hyvä ja akku latautuu täyteen reilussa kahdessa tunnissa, joten jos robotin pistää töihin tyypillisen 8 tunnin työpäivän ajaksi, se ehtii välilatausten kanssa siivoamaan laskennallisesti noin 160m2 kokoisen asunnon varsin hyvin.

Toki, asunnon pohjapiirroksen monimutkaisuus ja esteiden määrä vaikuttavat siivousaikaan merkittävästi - tyhjän liikuntasalin siivous on neliöissä mitattuna paljon nopeampaa kuin huonekaluja täynnä olevan asunnon siivous, jossa robo joutuu väistelemään esteitä ja keksimään uusia polkuja jatkuvasti.





Roomba i5 vs Roomba i5+

Roomba i5 ja Roomba i5+ ovat siis täsmälleen sama tuote. Ainoa ero mallien välillä on se, että Roomba i5+ ("plusmalli") sisältää itsestääntyhjentävän pölysäiliön, eli sisäinen pölysäiliö imaistaan Clean Base -telakassa olevaan pölypussiin.

Perusmalli eli Roomba i5 sisältää vain sisäisen pölysäiliön ja lataustelakka on pienempi, perinteinen Roomban latausasema, ilman pölypussia ja imaisutekniikkaa.

Roomba i5:een voi ostaa Clean Base -muutospaketin jälkikäteen, mutta se tulee usein selkeästi kalliimmaksi kuin se, että ostaisi suoraan "plussamallin".

Roomba i3 vs Roomba i5

Roomba i5+ on erikoinen tapaus. Sitä ei myydä lainkaan iRobotin kotimaassa Yhdysvalloissa. Syy tähän on se, että Roomba i5 ja sen pikkusiskon Roomba i3 väliset erot ovat minimaalisen pienet.

Roomba i5 ja Roomba i3 eroavat toisistaan käytännössä vain kahdella merkittävällä tavalla: Roomba i5 tukee useampaa asunnon pohjakuvaa, eli sen voi halutessaan kantaa kaksikerroksisen kodin kakkoskerrokseen ja se muistaa molempien kerrosten kartat (Roomba i3 muistaa vain yhden kerroksen pohjapiirrustuksen).

Toisekseen Roomba i5 osaa keskustella Braava m6 -robottimopin kanssa, eli kun i5 on imuroinut, se osaa komentaa mopin moppaamaan asunnon - Roomba i3 ei tätä keskustelua osaa käydä.

Joten jos et omista kaksikerroksista kotia etkä Braava m6 -moppia, ovat Roomba i3 ja Roomba i5 täsmälleen sama tuote.

Yhteenveto

Vuoden 2022 lopussa katsottuna Roomba i5 on yllätyksetön ja tylsä perusrobotti, jonka hintalappu on hieman keinotekoisesti nostettu astetta kovemmalle tasolle.

Se on hyvä siivoamaan kovat lattiapinnat ja varsin hyvä myös mattojen kanssa. Mutta esteiden ja mattojen kanssa se on myös turhan usein pulassa ja lisäksi sen navigaation tekniikasta johtuen se on myös varsin hidas siivoamaan.

Se on kuitenkin omalla tavallaan yksinkertaisen helppo ja selkeästi käytettävä - mutta samalla se ei kuitenkaan ole täysin sopiva teknologiaa pelkääville, sillä Roomba i5 kuitenkin olettaa toimivansa WiFin varassa ja keskustelee verkkoon päin jatkuvasti.





Valitettavasti i5 ei kuitenkaan tarjoa enää loppuvuodesta 2022 katsottuna mitään sellaista, minkä vuoksi sitä kannattaisi nimenomaisesti kenellekään suositella parhaana hankintana omassa hintaryhmässään. Etenkin kun käytännössä täysin identtinen Roomba i3 maksaa selkeästi vähemmän.

Se on perushyvä imuri, mutta ei loista millään yksittäisellä osa-alueella.

Vaihtoehdot

Roomba i5:n ongelma on se, että sille on valtava määrä vaihtoehtoja. Jos etsii edullista ja perushyvää Roomban mallia, kannattaa ostaa Roomba i3+ tai Roomba i3, joiden arvostelun voit lukea täältä. Roomba i3/i3+ on käytännössä täsmälleen sama imuri kuin Roomba i5/i5+, mutta hintalappu on pienempi.

Jos taas kaipaat parempaa karttojen toiminnallisuutta, nopeampaa imurointia ja ylipäätään kaikin tavoin parempaa itsestääntyhjentävää Roomban mallia, kannattaa suosiolla valita Roomba i7+, jota näkee nykyisin tarjouksessa varsin usein. Myös sen perusversio Roomba i7 - eli muutoin sama malli, mutta ilman itsestääntyhjentävää Clean Base -telakkaa - hakkaa Roomba i5 -perusversion käytännössä kaikin mahdollisin tavoin.

Ja tietysti, parasta mahdollista Roombaa etsivälle on tarjolla arvostelussamme loistanut esteitä väistelevä Roomba j7+.

Itsestääntyhjentävien mallien markkinoilla reilun 500 euron hintaluokassa ei vielä syksyllä 2022 ole valtavasti kunnollisia kilpailijoita Roomban malleille, mutta yksi varteenotettava vaihtoehto on arvostelussamme mainiosti pärjännyt Samsung JetBot 80+, jota välillä saa tarjouksesta jopa alle 500 eurolla.

Jos taas itsestääntyhjennys ei ole mikään valintakriteeri, laajenee valikoima paljonkin, mm. Xiaomin valtavasta mallivalikoimasta nostaisimme esiin noin 350 euroa maksavan Xiaomi Robot-Vacuum Mop 2 Pro+ -mallin. Xiaomin valikoima on kuitenkin niin laaja ja sekava, että kannattaa olla tarkkana, että mallinimi vastaa täsmälleen oikeaa tuotetta - yhdenkin merkin, numeron tai kirjaimen ero mallin nimessä saattaa tarkoittaa täysin eri ominaisuuksilla varustettua mallia.







Plussat

Erinomainen kovien pintojen siivousjälki

Hyvä mattojen siivouksen jälki

Nopeahko lataus

Itsestääntyhjentävä pölysäiliö

Kaksi silikonista siivoustelaa

Pitkä sivuharja ja hyvä seinänvierustojen siivousjälki

Erinomaisesti suomennettu sovellus sekä äänipalaute

Hyvä ja selkeähkö sovellus

Mattapintainen robotin materiaali ei ime pölyä pintaansa





Miinukset

Hidas siivoamaan

Hinta ominaisuuksiin ja verrokkeihin nähden kallis

Rajalliset karttaominaisuudet

Ei mahdollisuutta luoda no-go -alueita

Yksinkertaisuudestaan huolimatta vaatii käytännössä WiFin ja älypuhelimen

Törmäilee huonekaluihin

Ei pärjää useimmille tyypillisille esteille eikä räsymatoille





Tähdet

Roomba i5+ arvostelumme tähdet on pakko suhteuttaa imurin myyntiintulohetken hintaan, joten jos luet tätä arvostelua joskus reilusti syksyn 2022 jälkeen, kannattaa myös tarkistaa tuotteen päivän hinta. Mutta yli 500 euroa maksavana itsestääntyhjentävänä imurina Roomba i5+ ei missään nimessä ole kovinkaan hyvä ostos.

Siinä missä lähes täysin identtinen Roomba i3+ oli vielä vuoden 2021 alussa loistava tulokas: kohtuuedullinen itsestääntyhjentävä roboimuri, on puolessatoista vuodessa tapahtunut niin paljon, että Roomba i5+ ei enää ole kovinkaan kiinnostava tuote. Fiksumpia, paremmin kartoittavia itsestääntyhjentäviä robotti-imureita alkaa olemaan useimmilla merkeillä ja Roomban omatkin vanhemmat - mutta paremmat - mallit, kuten Roomba i7+ ovat paljon parempia lähes kaikin mahdollisin tavoin.

Roomba i5+ on kuitenkin perusvarma työmyyrä ja jos saat sellaisen ostettua vaikkapa reilulla 300 eurolla, Clean Base -telakan kera, niin osta ihmeessä pois. Et todellakaan huonoa roboimuria ole silloinkaan ostamassa - ainoastaan kovin, kovin keskiverron, näin nykymittapuulla katsottuna.







