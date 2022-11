Xbox Game Pass -tilaajat saavat nyt kolmeksi kuukaudeksi ilmaiseksi Apple TV+- ja Apple Music-palvelut

Xbox Game Pass Ultimate on saanut uuden edun, sillä pelaajat voivat ottaa käyttöönsä kaksi Applen palvelua.

Game Pass Ultimate -jäsenet voivat lunastaa Game Pass Ultimate -etujen kautta 3 kuukauden ilmaisen kokeilun Apple TV+ ja Apple Music -palveluihin.

Toisen tai molemmat edut voi lunastaa Xbox-konsolilla tai Xbox-ohjelman kautta Windowsilla. Etu on voimassa 31. maaliskuuta 2023 asti.

Apple Music tarjoaa yli 100 miljoonaa kappaletta kuunneltavaksi ilman mainoksia. Apple TV+:n kautta voi puolestaan katsella elokuvia ja sarjoja. Näiden joukkoon kuuluvat muun muassa Apple Original -sarjat Ted Lasso, Shantaram, See, Mythic Quest, Bad Sisters ja Selena Gomez: My Mind & Me.

Viimeisimmän kohdalla on tarjolla myös oma kampanja, sillä dokkarin kunniaksi kaikki voivat lunastaa Apple+ -palvelun ilmaiseksi kahdeksi kuukaudeksi.