Opas: Poista luvattomat käyttäjät Netflix-tililtäsi

Netflixin tilin jakaminen on yleinen harrastus, vaikkakaan Netflix itse ei käytäntöön enää kovinkaan suopeasti suhtaudu. Mutta toisinaan tilin käyttöä tapahtuu myös luvattomasti - Netflix-tunnukset jäivätkin auki exän älytelevisioon tai lapset ovat jakaneet kirjautumistietoja kavereilleen. Toisinaan Netflix-tunnuksia myös levitetään luvatta verkossa.

Haittapuolia luvattomien käyttäjien pesiytymisestä maksajan tilille on muutamia. Tärkein on tietysti moraalinen: joku muu katselee Netflixiä, jonka minä maksan. Toisekseen, luvaton käyttäjä saattaa sössiä täysin Netflixin suositukset, jos luvaton käyttäjä käyttää jonkun muun profiilia palvelussa. Ja tietysti tärkeimpänä se, että Netflixin eri tilausmuodot rajoittavat sitä, moneltako laitteelta ohjelmia voi yhtäaikaa katsoa - eli luvaton käyttäjä saattaa katkaista omalla katselemisellaan maksavan käyttäjän Netflix-illan.

Nyt kutsumattomien vieraiden poispotkiminen Netflixistä on tehty helpoksi. Tietysti salasanan vaihdolla asian saa varmimmin hoidettua, mutta nopeampikin tapa on nyt tarjolla. Netflixin mobiilisovelluksesta löytyy suoraan tapa tarkistaa millä laitteilla ja mistä päin maailmaa Netflixiä on käytetty viime aikoina.

Siirry ensin sovelluksen oikeasta yläkulmasta Profiilit ja muuta -valikkoon.

Sen jälkeen napauta alareunasta kohtaa Tili.







Nyt, siirry näkymässä hieman alaspäin ja valitse kohta Hallinnoi pääsyä ja laitteita.





Nyt näet listan kaikista laitteista, jotka ovat kirjautuneet palveluun. Lisäksi tiedoista ilmenee mitä käyttäjäprofiilia kullakin laitteella on viimeksi käytetty ja milloin. Kunkin kohdan alapuolella on painike Kirjaudu ulos, joka tekee sen mitä lupaakin, kirjautuu ulos kyseiseltä laitteelta.

Luonnollisesti jos luvaton käyttäjä tietää salasanasi, voi hän kirjautua taas uudestaan sisään Netflixiin, mutta jos olet itse vain unohtanut tunnuksesi auki - vaikkapa sen exän televisioon - ongelman saa ratkaistua näppärästi näin. Muissa tapauksissa kannattaa myös vaihtaa Netflixin salasana.