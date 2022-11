Kokeiltua: Steam Chromebookilla

Pelialusta Steam saapui keväällä ensimmäisille Chromebookeille. Tuolloin käyttöä varten tuli käyttää Chrome OS:n Dev-kanavaa ja pelaaminen onnistui vain muutamilla Chromebookeilla. Nyt Steam on edennyt beetavaiheeseen Chrome OS:llä ja samalla laitteistovaatimuksia on laskettu, joten tuettujen laitteiden valikoima on kasvanut.

Nyt tuettujen laitteiden listalta löytyvät muun muassa hiljattain julkaistut pelikäyttöön sopivat Chromebookit.

Kokonaisuutena tuettujen laitteiden lista on seuraavanlainen:

Acer Chromebook 514 (CB514-1W)

Acer Chromebook 515 (CB515-1W)

Acer Chromebook 516 GE

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-3H, CP514-3HH, CP514-3WH)

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W)

Acer Chromebook Spin 714 (CP714-1WN)

Acer Chromebook Vero 514

ASUS Chromebook CX9 (CX9400)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5601)

ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip

Framework Laptop Chromebook Edition

HP Elite c640 14 inch G3 Chromebook

HP Elite c645 G2 Chromebook

HP Elite Dragonfly Chromebook

HP Pro c640 G2 Chromebook

IdeaPad Gaming Chromebook 16

Lenovo 5i-14 Chromebook

Lenovo Flex 5i Chromebook 14

Lenovo ThinkPad C14



Itsellä on juuri testissä HP:n Elite Dragonfly Chromebook, joten pääsin kokeilemaan Steamia Chromebookilla.

Käyttöönotto oli varsin simppeli. Chromebookin Chrome OS:n betaversio piti ottaa käyttöön, jonka jälkeen Chromen chrome://flags -asetusten kautta otettiin käyttöön #borealis-enabled.

Nyt Chrome OS:n haun avulla haettiin Steam, ja se asentui koneelle ongelmitta. Steamin kautta piti vielä ottaa käyttöön Steam Play kaikille peleille. Steam Play hyödyntää Protonia yhteensopivuuden varmistamiseksi.





Steam asentumassa Chromebookille.

Tämän jälkeen Steam antaa asentaa minkä tahansa pelin, mutta kaikki eivät tietenkään toimi.

Googlen toimesta testattuja pelejä löytyy jo muutama kymmenen. Näiden joukkoon kuuluvat esimerkiksi Age of Empires II: Definitive Edition ja Euro Truck Simulator 2.

Age of Empires II: Definitive Edition toimii Elite Dragonfly Chromebookilla varsin mallikkaasti. Parhailla asetuksilla ja grafiikoilla peli pyörii yli 60 fps:n lukemalla, joten kokemus on varsin hyvä. Tosin täytyy mainita, että itsellä toisella pelikerralla peli jäätyi kokonaan, jonka jälkeen pelin sulkeutumista joutui odottelemaan muutaman minuutin ajan.





Age of Empires II: Definitive Edition toimii hyvin Chromebookilla.

Lisäksi pelissä tiettyjä pikanäppäimiä joutuu muokkaamaan. Esimerkiksi Windowsista tuttua Delete-painiketta ei Chromebookista löydy. Oletuksena pelissä sitä käytetään omien joukkojen ja rakennusten poistamiseen.



Age of Empires II: Definitive Editionin lisäksi pelailin tunnin ajan American Truck Simulatoria, joka on siis samalta kehittäjältä kuin Googlen toimesta toimivaksi todettu Euro Truck Simulator 2.

American Truck Simulator osoittautui myös varsin positiiviseksi kokemukseksi. Matala-asetuksilla peli pyörii noin 50 fps:n lukemalla Elite Dragonfly Chromebookin 1920 x 1280 -tarkkuuden näytöllä.





American Truck Simulator toimii varsin hyvin Elite Dragonfly Chromebookilla.

Myös keskitasolla peli on pelattavissa, sillä tällä asetuksella peli toimii 30 - 40 fps:n lukemalla, joka on vielä hyvä kyseiseen peliin.

Elite Dragonfly Chromebook on varustettu 12. sukupolven Intel Core i5-1245U -suorittimella ja 8 gigatavun RAM-muistilla. Pelatessa rekkasimulaattoria suorittimen lämpötilat asettuivat noin 57 asteeseen ja koneen tuuletin on varsin hiljainen, joten näiltä osin kyseinen Chromebook on osoittautunut positiiviseksi laitteeksi.

Nähtävästi Google on myös onnistunut tekemään optimointeja, jotka auttavat saamaan järjestelmästä kaiken tarvittavan irti.

Raskaampia AAA-pelejä en koneelle asentanut, mutta kahden mainitun pelin lisäksi asensin laitteelle Rocket Leaguen ja Company of Heroesin.

Kumpikin asentui ja käynnistyi normaalisti.

Rocket League ei kuitenkaan ollut pelattavissa, sillä peli toimi vain 20 - 30 fps:n nopeudella.

Company of Heroes käynnistyi normaalisti ja peli päästi valikkoon asti, mutta pelaamaan asti en itse päässyt, vaan näytölle ilmestyi virhekoodi.





Ei toimi.



Kokonaisuutena Steamin käyttäminen ja pelaaminen Chromebookilla osoittautui tässä vaiheessa melko hyväksi, mutta Googlella ja Valvella on vielä paljon tekemistä, että tuettujen laitteiden ja pelien valikoimaa saadaan kasvatettua.

Lisäksi itsellä Steam ei aina suostu tallentamaan pelin edistystä pilveen, joten saman pelin jatkaminen eri laitteella ei onnistu.





Steam ei aina synkronoi pelin tietoja pilveen Chromebookilla.

Pidemmällä aikavälillä Steam-tuki kuitenkin lupaa hyvää Chrome OS:lle ja Chromebookeille, sillä pelaamisen myötä Chrome OS:stä on tulossa kunnon kilpailija Windowsille.