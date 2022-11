Arvostelu: Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ - edullinen yllättäjä esteiden tunnistuksella

Xiaomin markkinointiosasto voisi ottaa yhteyttä vaikkapa isoon ruotsalaiseen huonekalujättiin ja kysyä vinkkejä helposti muistettavien tuotenimien keksimiseen..

Loppukesästä 2022 testiimme saapui kiinalaisjätti Xiaomin robotti-imurivalikoiman ylempään keskikastiin asettuva, noin 350 euroa maksava nimihirviö Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+. Kyllä, aivan oikein, tuo on laitteen nimi ja sitä ei missään nimessä saa sekoittaa malleihin, joista puuttuu vaikkapa "Pro" tai "Plus" nimestä, sillä ne ovat täysin eri laitteita (eri mallien eroja voit selvitellä vaikkapa robotti-imurien vertailustamme).

Noh, ei nimi miestä pahenna, joten miksipä sitten robotti-imuriakaan. Pistimme moppaavan robotti-imurin jo perinteiseksi muodostuneeseen kestotestiimme, jossa roboimuri pistettiin töihin kahdessa hyvinkin erilaisessa kaupunkikodissa ja testausta kestikin noin kolmen kuukauden ajan.

Joten, millainen tapaus Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ sitten käytännössä oikein oli..?







Ulkonäkö ja muotoilu

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ ei ensinäkemältä eroa valtaosasta roboimureita oikeastaan millään tavalla.

Imuri itsessään on pyöreä kiekko, jota saa sekä kiiltäväpintaisena mustana että kiiltäväpintaisena valkoisena versiona. Testiimme valikoitui tällä kertaa musta testiyksilö.

Päältä katsottaessa kuitenkin robotista paljastuu jotain hieman tavallisesta poikkeavaa: Xiaomin roboimureille tyypillistä lidar-tutkan möykkyä ei ole lainkaan, vaan sen sijaan kahden toimintapainikkeen vieressä komeilee pieni suoraan kattoon osoittava kamera.

Xiaomin, kiinalaisen yhtiön, kamera seuraa kotiasi ja etsii robotin tieltä esteitä

Kurkattaessa robotin sivuja, paljastuu sen keulasta toinen pieni kamera, joka puolestaan osoittaa suoraan robotin kulkusuuntaan.

Alta puolestaan paljastuu hyvinkin perinteinen yhden siivoustelan ratkaisu, jossa tela on silikonia, mutta siinä on spiraalissa kiertäviä harjaksia mukana. Lisäksi yhdeltä reunalta löytyy myös perinteinen sivuharja (ylläolevassa kuvassa sivuharjaa ei ole vielä asennettu paikoilleen).

Alas voidaan myös napsauttaa paikoilleen moppausosa, joka sisältää itsessään pienehkön, 250ml kokoisen vesisäiliön. Robotin telakka eli sen latausasemana toimiva koti on hyvinkin perinteinen, pieni ja yksinkertainen muovinen latausasema, jonne robotti palaa aina siivousurakkansa lopuksi.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ tekniset tiedot

Mitat Korkeus 8,1 cm

Leveys 35 cm (pyöreä) Paino 3,7 kg Pölysäiliön koko 550 ml Akku 180 minuuttia / 5200 mAh Mopin vesisiäiliön koko 250 ml Melutaso 65 dB(A) (valmistajan ilmoittama) Muuta Väistelee esteitä (kamera);

Osaa jatkaa siivousta akun loputtua (recharge & resume);

Osaa myös mopata;

Muokattavat kartat (huonejako, no-go -alueet, no-mop -alueet) Hinta noin 350 (tarkista uusimmat hinnat täältä)



Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ laajemmat tekniset tiedot löydät robotti-imurien tietokannastamme

Älypuhelinsovellus

Kuten nykyaikaisissa robotti-imureissa aina, myös Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ vaatii kumppanikseen sekä langattoman lähiverkon että älypuhelinsovelluksen, jolla robottia ohjataan. Ilman näitä, Xiaomia ei missään nimessä kannata ostaa, sillä robotin potentiaalista jää iso osa saavuttamatta ilman älypuhelinsovellusta - ja olet maksanut liikaa ominaisuuksista, joita et voi käyttää.

Xiaomin robotin komentamiseen käytettävä Xiaomi Home -sovellus on eräänlainen mallisuoritus kiinalaisesta insinöörien suunnittelemasta käyttöliittymästä. Ja ei, tämä ei ole kehu.

Sovellusta ei ole saatavissa lainkaan suomeksi, joten sovelluksen käyttö tapahtuu täysin englanniksi. Xiaomi Homen kautta robotin kaikkia asetuksia voidaan säätää hyvinkin tarkasti ja erinomaisen joustavasti.

Yksi tärkeimmistä toiminnoista on karttojen muokkaus, jossa koti voidaan jakaa huoneisiin ja alueisiin. Jatkossa robotti voidaan haluttaessa komentaa siivoamaan vain tietty huone tai tietyt huoneet, ilman koko asunnon siivoamista kerralla. Toiminto on erinomaisen näppärä vaikkapa keittiön siivoukseen, jossa imuroitavaa tuppaa tulemaan useammin kuin kodin muissa huoneissa.

Toinen tärkeä kohta ovat ajastukset, jotka kannattaa virittää saman tien kuntoon. Robotti-imureiden idea on nimenomaan se, että ne pyörivät siivoamassa käytännössä joka päivä - eivätkä ainoastaan silloin, kun koti on jo muuttunut sikolätiksi. Ajastamalla imurin hyrräämään aina perheen ollessa vaikkapa töissä tai koulussa, pysyy koti jatkuvasti puhtaana - ja robotin imurointi ei myöskään häiritse ketään.

Valitettavasti Xiaomin sovellus on ehdottomasti Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+:n heikoin lenkki, sillä sovelluksen käyttöliittymä on erinomaisen sekava ja insinöörihenkinen. Tästä kenties riemastuvat entiset Nokian insinöörit tai sellaisiksi haluavat, mutta tavallisen ihmisen käyttöön Xiaomi Homen käyttöliittymää ei missään nimessä ole suunniteltu.

Sovellusta kyllä oppii käyttämään ja sieltä löytyy säätöjä lähes jokaiseen mahdolliseen tarpeeseen, mutta kuten sanottu, sekava se silti on. Ja puuttuva suomennos ei tietenkään auta tässä ongelmassa tippaakaan.

Sovellus on saatavilla sekä Androidille että iPhonelle.

Älykäs esteiden väistely

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+:n tärkein kilpailuvaltti on tietysti sen kameraan pohjautuva esteiden väistely. Kamera luo robotille 3D-mallin jatkuvasti navigoinnin avuksi, jonka pitäisi auttaa roboimuria väistelemään pienetkin esteet asunnossa.

Olemme testanneet jo pariin otteeseen vastaavaa tekniikkaa käyttäviä roboimureita, kuten mm. Roomba j7+ ja Samsung Jet Bot AI 90´+. Niiden kanssa esteiden väistely toimi upeasti ja juuri kuten pitääkin.

Myös Xiaomissa etukameraan pohjautuva esteiden väistely toimi testijaksomme aikana oikein hyvin. Parissa koetilanteessa robotin tielle heitetyt tyypilliset lattialta löytyvät esteet Xiaomi osasi väistellä erittäin hyvin.

Valitettavasti kameraan pohjautuvassa esteiden väistelyssä on myös ongelmansa: mikään valoa heijastava pinta ei tunnu toimivan Xiaomin esteiden väistelyn kanssa. Isoimman ongelman tässä tuottivat lopulta pahamaineisiksi testeissämme osoittautuneet Ikean metalliputkilla varustetut keittiöntuolit, joiden tuottamaa kuvaa Xiaomi ei yksinkertaisesti oppinut tunnistamaan lainkaan. Eli kamerasta huolimatta imuri kolaroi tuolien kanssa lähes jatkuvasti.

Matot ja isommat esteet

Siinä missä kamera hoitaa pienet esteet, pitää robotin itsensä osata hoitaa ne vaikeimmat esteet: suomalaisten rakastamat räsymatot ja muut lattioilla lojuvat erikoisuudet.

pitkä video, jossa Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ siivoa keittiön

Tässä Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ yllätti täydellisesti. Xiaomi ei jäänyt kertaakaan jumiin mattoihin tai mihinkään muuhunkaan esteeseen, joihin roboimurit testeissämme yleensä jumittuvat.

Sen sijaan se onnistui jollain taikatempulla pitämään matot suorina, pyyhkäisi kiltisti niiden päälle, imuroi ne ja jatkoi hommiaan sen kummemmin, ilmeenkään värähtämättä. Huikea suoritus, kaiken kaikkiaan.

Huonekalut

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+:n yksi ehdoton myyntivaltti on sen matala profiili: robotti on ainoastaan 8,15 cm korkea ja on siten yksi matalimmista koskaan testaamistamme roboimureista.

Matalan profiilin ansiosta Xiaomi onnistuu pääsemään lähes kaikkien huonekalujen alle, siinä missä useissa sohvilla vapaan lattiatilan korkeus tuntuu olevan juuri noin 9 cm tasossa.

Muiden huonekalujen osalta Xiaomi oli kohtuullisen hellävarainen ja osasi ottaa mm. tuolien jalat varsin rauhallisella ja hellällä otteella, jättäen jalkojen reunustat sivuharjansa huolehdittavaksi. Poikkeuksen tähän muodostivat ainoastaan jo aiemmin mainitut metallisilla jaloilla varustetut keittiöntuolit.

Siivouksen laatu

Imuroinnin laatu oli tasaisen tarkkaa ja osittain jopa erinomaista. Ainoastaan toisessa testikohteessamme mattoihin kiinnittyneet lemmikin karvat aiheuttivat hieman ongelmia ja niiden osalta yksi siivouskerta ei tyypillisesti riittänyt maton täydelliseen puhdistamiseen.

Kovilla lattiapinnoilla lopputulos oli puolestaan erinomaista, nurkkien ja seinälistojen osalta jopa loistavan tarkkaa.

Moppaus

Kuten olemme useita kertoja varoittaneet, kannattaa robotti-imureiden moppaukseen suhtautua lähinnä kivana pienenä lisänä eikä niinkään oikeaa moppausta korvaavana tekijänä.

Xiaominkin moppaus on tasoa "kiva bonus", mutta se siitä. Mitään jumittuneita tahroja Xiaomin kevyt vedellä ja hennolla pyyhkimisellä tapahtuva moppaus ei irroita. Moppaus onkin lähinnä imuroinnin jälkeen tehtävä pieni viimeistely, jolla saadaan viimeisetkin pölyhiutaleet pois lattialta.

Valitettavasti moppauksen toimintatapa tekee siitä myös äärimmäisen vaivalloisen, sillä Xiaomi Robot Vacuum-Mop Pro 2+:ssa moppiosa pitää asentaa robottiin erikseen kiinni ja sen pieni, 250 millilitran vesisäiliö kattaa reippaammalla vedenkäytöllä korkeintaan pienen kerrostalokaksion - jos sitäkään.

Xiaomi moppaamassa keittiötä

Lisäksi robotti ei osaa nostaa moppia, vaan raahaa sen mattojen päälle - jonka seurauksena matot kastuvat ja kaikki mopissa oleva lika tarttuu mattoihin kiinni. Tässä onneksi auttaa se, että karttoihin voi luoda no-mop zoneja eli alueita, joita robotti ei saa mopata. Jos kuitenkin mattoja on siten, että joihinkin huoneisiin ei pääse mattojen yli menemättä, pitää matot kerätä kiltisti pois ennen moppausta.

Akkukesto ja lataus

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+:n akkukesto on erinomainen. Valmistaja lupaa akkukestoa jopa kolmeksi tunniksi ja testijaksomme aikana robotti saikin yhdellä nykäisyllä siivottua kaikki testikohteina olleet asuntomme.

Akkukeston luvataan riittävän jopa 240 m2 asuntoon, mutta tuon suhteen kannattaa ottaa hieman pelivaraa, sillä 180min akku riittänee oikeassa elämässä ennemminkin noin 120m2 asunnon imurointiin yhdellä vedolla.

Xiaomi osaa kuitenkin jatkaa akun loppumisen vuoksi kesken jäänyttä työtä siitä, joihin se jäi, heti ladattuaan itsensä. Tässä kuitenkin piilee myös Xiaomin isoin ongelma, sillä akun latautuminen on todella, todella hidasta. Testissämme saimme akun latausajaksi mitattua noin 5 tuntia, joten työpäivän aikana robo ei käytännössä ehdi siivota kuin kerran 3 tunnin ajan akkunsa tyhjäksi ja ladata sen jälkeen 5 tunnin ajan. Joten todellinen suurin siivottava neliömäärä on tasan se alue, jonka Xiaomi ehtii siivota yhdellä kertaa.

Melu

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ on yksi hiljaisimmista roboimureista, mitä olemme testanneet. Valmistaja lupaa Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+:n melutasoksi 65 dB(A), joka on erittäin hyvä lukema.

Käytännössä normaalia imutehoa käyttämällä robotti pitää ärsyttävää, mutta suhteellisen vaimeaa ääntä - sen ei pitäisi naapureita häiritä millään tavalla. Pienestä käyntiäänestä huolimatta robotti kannattaa kuitenkin ajastaa siivoamaan vain silloin, kun kotona ei ole ketään - vaikka imurointiääni onkin suhteellisen vaimea, se on kuitenkin pitkäkestoista ja alkaa ärsyttämään varsin pian, jos robon kanssa pitää oleskella samassa tilassa.

Erillisen carpet boost-toiminnon ja tehokkaimman imutehon yhdistelmällä Xiaomi on jo asteen äänekkäämpi, mutta silloinkin melutaso on siedettävä - ja sopii mielestämme mainiosti myös kerrostaloasuntoon.

Lemmikkikoti

Lemmikkikoteihin, josta löytyy paljon karvaa päästäviä eläimiä, emme Xiaomia kuitenkaan suosittele. Tähän on kaksi syytä.

kuukauden käytön jälkeen harjakset näyttävät tältä, jos niitä ei puhdista

Ensinnäkin Xiaomin käyttämä silikonin ja harjasten yhdistelmä siivoustelassa kerää telan ympärille ajan kanssa todella helposti karvaa, joka kiristyy siivoustelan ympärille möykyiksi, joita pitää saksien kanssa aukoa kohtuullisen usein.

Toisekseen enemmän karvaa tiputtaville lemmikeille suosittelemme aina hankkimaan itsestääntyhjentävällä pölysäiliöllä varustetun robotti-imurin, sillä muutoin roboimurin pölysäiliötä pitää olla tyhjentämässä turhan usein.

Muut havainnot

Testijakson aikana Xiaomin kanssa oli vain pari ongelmaa, mutta ne olivatkin hieman erikoisempia ongelmia.

Xiaomi toisinaan vain päätti jäädä keskelle avointa lattiaa "jumiin" ja robotin virheilmoituksen mukaan kyseessä oli juurikin juuttuminen. Tosin mitään ei ollut robotin harjaksissa tai siivoustelassa kiinni ja robotti kökötti täysin yksinäisenä, kovalla lattialla.

Ilmeisesti kyseessä oli jonkinlainen häiriö navigoinnissa, mutta syytä kyseiseen tilanteeseen ei koskaan selvinnyt ja paikkakin oli jokaisella ongelmakerralla eri.

Yhteenveto

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ oli erittäin positiivisesti yllättävä tuttavuus. Noin 350 euron hintaluokassa se tuo varsin hyvin toimivan esteiden väistelyn myös pienemmän budjetin roboimureiden valikoimaan.

Matala rakenne, hiljainen käyntiääni ja erinomainen kovien pintojen siivoustulos olivat ehdottomasti Xiaomin valtteja - ja kun ne yhdistetään mukiinmenevään esteiden väistelyyn ja 350 euron hintalappuun, on Xiaomi ehdottomasti yksi tämän vuoden positiivisista yllättäjistä testeissämme.

Xiaomin isoin ongelma on sen epäselvä ja suomentamaton sovellus, joka karkottaa tehokkaasti ostajakunnasta kaikki vähänkään teknologiaa arastelevat. Ja syystäkin.

Lisäksi hidas latausnopeus on ihmetystä aiheuttava seikka, sillä reilusti nopeammalla laturilla varustettuna Xiaomia olisi helppo suositella myös todella isoihin koteihin, sen erinomaisen akkukeston vuoksi.

Moppauksen takia tätäkään roboimuria ei kannata ostaa, mutta puhtaasti roboimurinakin arvosteltuna Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ on erittäin hyvä ostos.

Plussat

Erinomainen kovien lattiapintojen siivoustulos

Miellyttävän hiljainen

Hyvä akkukesto

Kohtuullisen hyvin toimiva esteiden väistely

Matala profiili, mahtuu monen huonekalun alle, johon muut robotit eivät mahdu

Erinomaiset karttaominaisuudet





Miinukset

Sekava mobiilisovellus

Mobiilisovellusta ei ole suomennettu

Erittäin hidas latautumaan

Erikoiset, harvoin esiintyneet navigaatio-ongelmat





Tähdet

Kohtuullisen edullinen esteitä väistelevä robotti-imuri, joka toimii varsin mukiinmenevästi, on ehdottomasti neljän tähden arvoinen suoritus Xiaomilta.

Jos yhtiö saisi jotain tolkkua sovelluksensa sekavuuteen, parantaisi kielitukea ja korjaisi parit oudot navigaatio-ongelmat, Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro+ olisi vielä puoli tähteä tätäkin parempi tapaus.