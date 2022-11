PlayStation VR2 tulee saataville helmikuussa 599 euron hinnalla

Sony on vahvistanut blogissaan, että PlayStation 5 -konsolille tarkoitettu PlayStation VR2 -virtuaalitodellisuuslaite saapuu markkinoille alkuvuodesta 2023.

Virallinen julkaisupäivä on 22. helmikuuta 2023. Laitteiston ennakkotilaukset käynnistyvät 15. marraskuuta.

PlayStation VR2 maksaa Euroopassa 599,99 euroa. Paketti sisältää lasit, ohjaimet ja kuulokkeet.

Saataville tulee myös 649,99 euron PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain -paketti, joka sisältää laittoiston ohella koodin Horizon Call of the Mountain -peliin.

PS VR2 Sense -ohjaimille voi erikseen ostaa 49,99 euron latausalustan, joka tulee saatavilla samaan aikaan PlayStation VR2 -laitteiston kanssa.



VR2-lasien tekniikkaa ja toimintoja on paljastettu hiljalleen.

Jo viime vuoden maaliskuussa paljastettiin ohjaimet. Alkuvuodesta Sony kertoi laitteiston tekniikasta sekä julkaisi kuvia.

Kesän aikana Sony kertoi VR2:n sisältävän elokuvatilan ja että laitteiston kameroita hyödynnetään liikkeentunnistukseen.

PS VR2:n virallisilla sivuilla ilmoitetaan, että laseille on kehitteillä yli 20 peliä, mukaan lukien Resident Evil Village, The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution, No Man's Sky ja vain PS VR2:lle ilmestyvä Horizon Call of the Mountain.