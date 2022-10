Tässä Disney+:n marraskuun sarjat ja elokuvat

Disney+ saa marraskuun aikana hyvän määrän uutta katseltavaa. Luvassa on muun muassa Save Our Squad with David Beckham -dokumenttisarja sekä The Patient- ja Willow- Original-sarjat.

Save Our Squad with David Beckham -sarjassa David Beckham liittyy itäisestä Lontoosta ponnistavaan Westward Boys -jalkapalloseuraan, joka pelaa Echo Premier -liigassa – samassa liigassa, josta myös Davidin ura nuorena poikana alkoi. Davidin tehtävänä on pelastaa Westward, joka ei ole voittanut ainuttakaan peliä koko pelikaudella. Sarja tulee katsottavaksi 9. marraskuuta.

The Patient on psykologinen trilleri terapeutti Alan Straussista (Steve Carell), jota tämän potilas Sam Fortner (Domhnall Gleeson) pitää vankinaan. Sam paljastaa olevansa sarjamurhaaja, jolla on epätavallinen terapeuttinen tarve Alanille: hillitä hänen murhanhalujaan. Selviytyäkseen Alanin on purettava Samin särkynyt mieli ja estettävä häntä tappamasta uudelleen, mutta Sam kieltäytyy käsittelemästä kriittisiä aiheita, kuten äitiään Cadencea. Sarja alkaa kahdella jaksolla 30. marraskuuta, uudet jaksot lisätään keskiviikkoisin.

30. marraskuuta alkaa myös Willow, joka on upouusi jatko-osa George Lucasin vuoden 1988 fantasiaseikkailulle. Useita vuosia pienen keisarinna Elora Dananin pelastamisen jälkeen, Nelwynin velho Willow Ufgood palaa johtamaan hylkiöjoukkoa vaaralliseen tehtävään – halki mielikuvituksen rajat ylittävän valtakunnan.



Disney+ elokuvat ja sarjat marraskuu 2022

2. marraskuuta

Grown-ish S5

Primal Survivor: Escape from the Amazon S1

Reboot



4. marraskuuta

Spider-Man 3



9. marraskuuta

Save our Squad with David Beckham

The Murders Before the Marathon S1

Zootropolis+



11. marraskuuta

Finias ja Ferb: Tehtävä Marvel

Rahalla saa

Rahalla saa 2

Rahalla saa: Luksuselämää

Fire of Love



16. marraskuuta

Family Guy S21

Limitless with Chris Hemsworth

Tell Me Lies



18. marraskuuta

Plan B

Lumottu 2

Mikki Hiiri: Hiiren tarina



23. marraskuuta

Legacy: The True Story of The LA Lakers S1



30. marraskuuta