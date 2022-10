Testattu: Microsoft PC Manager - pärjääkö se CCleanerille

Windowsin tehokäyttäjien yksi tärkeimmistä työkaluista on ollut vuosien ajan CCleaner, jolla tietokonetta on voinut erittäin näppärästi siivota turhasta tauhkasta. Lisäksi CCleaner on mahdollistanut myös helpon tilan vapauttamisen kovalevyltä, Windowsin käynnistyksen yhteydessä käynnistyvien ohjelmien helpon hallinnoinnin ja paljon muutakin.

Valitettavasti CCleaner on ollut viime vuosien aikana useiden skandaalien ja kriisien keskiössä ja sen jälkeen kun sovellus myytiin Avastille sen suosio on laskanut laskemistaan.

Olemme listanneet jo aiemmin parhaat vaihtoehdot CCleanerille, mutta nyt listan jatkoksi on ilmestynyt täysin uusi - ja hieman yllättäväkin työkalu.

Microsoftin tukisivuilta on paljastunut täysin uusi sovellus, PC Manager, joka toimii monilta osilta täsmälleen kuten CCleaner. Eli PC Managerin kautta voi helposti tyhjentää väliaikaistiedostoja, hallinnoida automaattisesti käynnistyviä sovelluksia ja mm. vaihtaa yksinkertaisemmin tietokoneen oletusselaimen haluamakseen.

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että PC Managerin sivu on saatavilla ainoastaan kiinaksi, joka viitannee siihen, että sovellusta ei ole toistaiseksi tarkoitettu vielä länsimaisille kuluttajille. Sen sijaan Microsoft tuntuu olettavan, että Kiinassa kuluttajien käytössä on hieman hitaampaa rautaa, joka vaatii paremmat työkalut tietokoneen toiminnan optimointiin. PC Manager sisältää myös kertaluontoisesti ajettavan virustarkistuksen, eli jatkuvan tausta-ajon sijaan tietokoneen voi halutessaan silloin tällöin skannata virusten varalta ohjelman avulla.





Sovelluksen voi kuitenkin jo ladata sen virallisilta sivuilta (huom! sivu on kiinaksi, mutta sovellus itsessään englanniksi). PC Manager vaatii vähintään Windows 10 -käyttöjärjestelmän ja kokeilimme sitä sekä Windows 10 että Windows 11 -tietokoneilla - ja ohjelma toimi mainiosti.

PC Managerin päänäkymä on äärimmäisen yksinkertainen ja pelkistetty.









skannauksen tulokset, joista voi valita mitä toimenpiteitä tehdään

toimenpiteiden suorittamisen jälkeen saadaan vielä nopea yhteenveto

Skannaus ei kestä SSD-levyllä varustetulla Windows 10 -tietokoneella kuin puolisen minuuttia. Lopputuloksena saatu yhteenveto muistuttaa hyvin vahvasti CCleanerin vastaavaa tulosta. Eli yhteenvedossa tarjotaan vaihtoehdoksi mm. väliaikaistiedostojen poistoa eri kohteista (käyttöjärjestelmän omat väliaikaistiedot, selaimen välimuisti, jne) ja lisäksi kerrotaan, mikäli potentiaalisia uhkia löytyi tietokoneelta. Myös käynnistyksen yhteydessä käynnistyvät ohjelmat voi poistaa helposti käynnistymistä hidastamasta.

Myös tarkempia työkaluja löytyy, kuten tallennustilan analysointiin tarkoitettu Storage Manager, jonka avulla voi helposti tutkia mikä kovalevyllä vie tilaa - ja tarvittaessa vapauttaa tilaa mm. väliaikaistiedostoja tai harvoin käytettyjä sovelluksia poistamalla.

Ohjelma on beta-versiossa, mutta jo tässä vaiheessa on pakko nostaa hattua Microsoftille: PC Manager vaikuttaa juuri niin yksinkertaiselta ja selkeältä kuin sen pitääkin olla. CCleanerin toiminnallisuuksiin nähden ainoastaan Windowsin rekisterin hallintaan tarkoitetut työkalut puuttuvat. Kenties tähänkin on tulossa ratkaisua tulevissa versioissa.