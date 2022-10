Arvostelussa Ninebot by Segway F40E -sähköpotkulauta - 40 kilometrin kantama ja vihdoinkin runkolukitusmahdollisuus

Kesäksi 2022 arvosteluumme saapui Ninebotin uudesta sähköpotkulautojen mallistosta Ninebot by Segway F40E -skuutti.

Noin 650 euroa maksava Ninebot F40E on uuden F-malliston yksi kärkimalleista ja se asettuu hintaluokassa selkeästi sähköpotkulautojen ylempään keskiluokkaan, joten myös odotukset skuutin ominaisuuksille ovat kovat.

Mielenkiintomme arvostelussa keskittyi osittain myös siihen, miten noin 650 euron hintaluokka suhteutuu Ninebotin aiempien vuosien malleihin, joista olemme testanneet sekä hyvinkin edullisiä että reilusti kalliimpia skuutteja.

Lauta otettiin arkikäyttöön kesän ajaksi ja sillä ajettiin useiden eri henkilöiden toimesta, jotta erilaiset käyttäjäkokemukset tulisivat mahdollisimman tarkkaan selvitettyä.

Tekniset tiedot

Paino 17,1 kg Renkaat 10", ilmatäytteiset tubeless-renkaat Ulkomitat 1160 x 1143 x 480 mm (ajokunnossa);

495 x 1143 x 480 mm (taitettuna) Huippunopeus 25 km/h (lainsäädäntö rajoittaa huippunopeuden max 25 km/h tasoon) Kantama 40 km Akku 10194 mAh (367 Wh, 36 V) Moottori 350W sähkömoottori Veto Etuvetoinen Jarrut Takana levyjarru, edessä sähköinen jarru; KERS-moottorijarru edessä Latausaika Tyhjästä täyteen noin 7 tuntia Vesitiiviys IP5X (lue IP-merkintöjen selityksistä täältä) Muuta ohjaustankoon integroitu pirikello;

valot edessä ja takana;

jaksaa nousta 20 asteen nousukulman mäkiä Hinta noin 650 euroa (tarkista päivän hinta täältä)









Ulkonäkö ja rakenne

Lauta näyttää ulkoisesti hyvinkin miellyttävältä paketilta: tummanharmaa metallinen rakenne yhdistyy kirkkaan oransseihin yksityiskohtiin.

Ohjaustanko on selkeästi korkeammalla kuin useimmissa keskihintaisissa sähköpotkulaudoissa, joka on monella tapaa sekä hyvä että huono asia. Lapsille lauta ei missään nimessä sovi sen korkean ohjaustangon vuoksi, mutta hieman lyhyempi aikuinen yltää kuitenkin ohjaamaan skuuttia mainiosti.

Toinen Ninebot by Segway F40E:n peruslaudoista erottava ulkoinen seikka ovat sen renkaat. Isot, 10-tuumaiset renkaat ovat merkittävästi isommat kuin tyypillisissä noin 300 euron sähköpotkulaudoissa.

Lisäksi sekä etu- että takarengas ovat ilmatäytteiset, joka on sekin ominaisuus, jota on tähän saakka tottunut näkemään lähinnä tuhannen euron skuuteissa. Moottori löytyy eturenkaasta, eli lauta on etuvetoinen.

Varsinainen astinlauta on miellyttävän leveä ja siinä käytännössä hieman pienempijalkainen seisoo helposti kengät vierekkäinkin - vaikka luonnollisesti paras ajoasento onkin vakauden kannalta pitää toinen jalka edempänä, toinen taaempana.

Ninebot by Segway F40E:ssä laudan akku on sijoitettu astinlaudan alle, joten sähköpotkulaudan painopiste on alhaalla ja keskellä - joka on vakauden kannalta erittäin hyvä ratkaisu.

Jarrut

Varsinainen jarrutus tapahtuu polkupyörän jarrukahvaa muistuttavalla jarrukahvalla. Jarrukahva vaikuttaa sekä etu- että takajarruihin yhtä aikaa.

Takajarru on levyjarru, joka oli meille uusi tuttavuus skuuteissa: paremmissa polkupyörissähän levyjarrut ovat olleet arkipäivää jo vuosien ajan.

Edessä jarrutus tapahtuu sähköisesti, eli eturenkaaseen integroitu sähkömoottori jarruttaa samalla kun takana oleva levyjarru tekee mekaanista jarrutusta.

Käytännössä jarrutus tapahtui erittäin nopeasti ja koskaan Ninebot F40E:n kanssa ei tullut tilannetta, että jarrutusmatka olisi venynyt ajateltua pidemmäksi.

Levyjarruista sanottakoon kuitenkin se, että vaikka ne ovatkin perinteisiä mekaanisia jarruja selkeästi paremmat lähes kaikin mahdollisin tavoin, ne myös toisinaan keräsivät pientä hiekanmurua jarrulevyjen väliin, joka kuului ajossa pienenä rohinana. Yleensä ongelma ratkesi kevyellä jarrujen käytöllä, jolloin hiekka tipahti pois jarrulevyjen välistä.

Lisäksi laudasta löytyy oletuksena myös ns. KERS-jarru, eli regeneroiva moottorijarrutus. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun kuljettaja päästää irti kaasukahvasta ja antaa laudan rullata, se moottorijarruttaa varsin voimakkaasti ja hidastaa menoa. Jarrutuksesta syntyvä energia kerätään takaisin akkuun, pidentäen näin akkukestoa aavistuksen verran pidemmäksi. Moottorijarrutuksen tehoa voi säätää laudan mobiilisovelluksen kautta haluamalleen tasolle.

Nopeus ja kiihtyvyys

Nopeus on Ninebot by Segway F40E:ssä rajattu Euroopassa lain vaatimusten mukaisesti maksimissaan 25 km/h nopeuteen. Tuo on lain asettama suurin mahdollinen sallittu rakenteellinen nopeus, joten siitä ei sen ihmeemmin voi sanoa mitään suuntaan tai toiseen.

Kiihtyvyyden osalta Ninebot F40E on selkeästi parempaa tehoa antava tapaus. Reipas 350 watin eturenkaaseen sijoitettu moottori nykäisee sportti-tilalla ajettaessa laudan täyteen vauhtiin selkeästi ripeämmin kuin suurin osa keskihintaisista peruslaudoista.



käyntiinlähtö on tehty turvalliseksi, eli pohjalle vaaditaan pari potkua omin voimin ennenkuin laudan moottori napsahtaa päälle

Luonnollisesti kiihtyvyyteen vaikuttaa väistämättä kuljettajan oma paino. Noin 65 kg kuljettajan kanssa laudan kiihtyvyys oli kaupunkiolosuhteissa sen verran reipas, että kaasuvivun kanssa piti olla hieman varovainen. Mutta vastaavasti hieman isompiluisen kuljettajan käsissä laudan kiihtyvyys on jo selkeästi maltillisempi, mutta varsin ripeä silloinkin.

Ninebotin kaikissa laudoissa on käytössä ns. kick-start eli lautaa pitää ensin itse potkaista pari potkua eteenpäin ennenkuin moottori voidaan ottaa käyttöön. Jotkut tuosta ominaisuudesta eivät pidä, mutta omaan makuuni se on - etenkin kaupungissa - täydellinen turvallisuusominaisuus. Ilman kick-start -vaatimusta skuutti saattaisi lähteä alta vahingossa, sormen osuessa kaasuvipuun.

Kantama

Sähköpotkulaudoissa kuljettajan paino vaikuttaa valtavan paljon sähköpotkulaudan kantamaan. Tilanne on sama kaikissa laudoissa, sillä fysiikka on tässä suhteessa armoton: 60kg kuski pääsee käytännössä kaikilla laudoilla tuplasti pidemmälle kuin 120kg kuski.

Valmistaja lupaa Ninebot F40E:lle korkeintaan 40 kilometrin kantaman. Omissa testeissämme aivan tuohon lukemaan ei päästy edes kevyellä kuskilla - 65kg kuskin ajaessa tasamaalla, sporttitila päällä, akusta saatiin puristettua piirun päälle 30km kantama. Tuolloinkin aivan viimeisten akun pihausten aikana laudan vauhti hidastui merkittävästi.

Käytännössä omissa mittauksissamme totesimme, että 65kg kuski pääsee F40E:llä sporttitilaa käyttäen, tasaisella maastolla aina 30km kantamaan. Vastaavasti noin 100kg kuljettaja pääsi samoilla oletusarvoilla hieman alle 20km kantamaan.

Mielenkiintoisena havaintona mainittakoon aivan testin loppuviikoilta se, että lämpötilojen laskiessa lähemmäs nollaa, akkukesto heikkeni selkeästi alemmas kuin aiemmin kesällä. Vielä +10C keleillä ongelmaa ei ilmennyt, mutta kun lämpötila painui alle +5C ja skuuttia pidettiin ulkona pysäköitynä parin tunnin kauppareissun verran, oli kantamasta leikkautunut iso siivu pois, käytännössä jopa puolet.

Paino ja käytettävyys

Ninebot by Segway F40E ei ole millään muotoa pieni sähköpotkulauta. Se painaa 17,1kg, joka alkaa olemaan jo varsin ikävä paino mukana raahattavaksi.

Skuuti ei ole myöskään mitenkään erityisen pieni tai siro, edes kokoontaitettuna. Lisäksi sen kantamiseen käytetään skuutin ohjaustankoa, josta ei löydy mitään järkevää kädensijan tyylistä kantokohtaa.

Käytännössä Ninebot F40E on sen kokoinen, että sen ehdottomasti kantaa portaita toimistolle tai kotiinsa, mutta ei sitä mielellään sen pidempiä matkoja kantamalla kuljeta.

Vääntö ja ylämäet

Ninebot lupaa F40E:lle jopa 20 asteen nousukulman. Valitettavasti Oulun seudulla moisia mäkiä ei ole tarjolla edes seinäkiipeilyhalleissa, joten meidän piti tyytyä paikkakunnan jyrkimpiin, noin 7 asteen nousuihin testeissämme.

Käytännössä väännön osalta kuljettajan paino on armoton tekijä. 350W moottori kiskaisee sportti-tilaa käytettäessä kevyemmän kuskin jyrkänkin mäen päälle kohtuullisen hyvin. Aivan samanlaista vääntöä F40E ei tarjoa kuin vaikkapa Max G30 - jyrkkä ja pitkä mäki hidastaa etenemisen noin 65kg kuskilla hitaimmillaan 20km/h nopeuteen.

Mutta kun kuski vaihtuu noin 100kg kuljettajaan, hidastuu nouseminen - isokin kuski toki saatiin mäen päälle F40E:n ansiosta, mutta loppua kohti vauhti hidastui noin 10km/h tasoon.

Ohjaustanko ja valot

Ohjaustanko on hyvin tyypillinen sähköpotkulaudan ohjaustanko. Vasemmalta löytyy fyysinen jarrukahva sekä integroitu pirikello. Pirikellon vipu toimii myös laudan pakettiin lukitsijana, kun lauta taitetaan pienempään tilaan kantamista varten.

Oikealta puolelta löytyy puolestaan kaasuvipu. Keskellä ohjaustankoa on selkeä ja mukavan iso näyttö, josta näkyy matkanopeus, summittainen akun varaustaso palkkeina sekä käytössä oleva ajotila. Ajotiloja on tarjolla kolme: eco, normaali ja sport. Näistä eco kiihdyttää hitaimmin ja sen huippunopeus on rajattu 20km/h tasoon - mutta se samalla myös tarjoaa pisimmän kantaman. Sporttitilassa lauta kiihtyy nopeammin kuin normaalissa ajotilassa, mutta se on niiden kahden ainoa merkittävä ero.

Edestä löytyy kirkas ja fiksusti edessä olevaan tiehen osoittava LED-valo, jonka voi halutessaan kytkeä pois käytöstä.

Takaa löytyy puolestaan taka-ajovalo, joka toimii myös jarruvalona. Jarrutettaessa takavalo vilkkuu hyvinkin kirkkaasti, joten jarrutuksesta muille tienkäyttäjille kertominen on erittäinkin selvää.





Lukitseminen

Sähköpotkulaudoissa on järkiään unohdettu niiden turvallisuus lukitsemisen kannalta. Meiltäkin on testijaksojemme aikana varastettu jo yksi sähköpotkulauta, vuonna 2021, joten asia on hyvinkin tuoreessa muistissa.

Ninebotin F-sarjassa on tältä osin tehty yksi aivan loistava pieni parannus. Sen metallirunkoon on astinlaudan ja ohjaustangon väliin jätetty iso kolo, josta laudan saa runkolukittua kunnollisella U-lukolla johonkin kiinteään kohteeseen kiinni.

Ominaisuus voi kuulostaa vähäpätöiseltä, mutta se oli oikeasti monella tapaa laudan arkikäytön kannalta täysin mullistava parannus. Kolon ansiosta lautaa tuli kesän aikana käytettyä paljon, paljon enemmän kaupungilla käymiseen kuin yhtenäkään aiempana kesänä - juurikin siksi, että nyt pystyi luottamaan siihen, että sähköpotkulautaa ei varasteta kauppareissun aikana, sen ollessa runkolukittuna kiinteästi esim. pyörätelineeseen kiinni.

Sovelluksenkin kautta laudan voi lukita, mutta se ei ole millään muotoa "oikea" lukitseminen, sillä laudan saa napattua kainaloonsa, nollattua ja vaihdettua käyttäjän tilin suhteellisen vähällä vaivalla. Eli tässäkin suhteessa fyysisen runkolukituksen mahdollisuus on erinomainen uudistus.

Älypuhelinsovellus







Ninebot by Segwayn oma sovellus on varsin vaatimaton toiminnoiltaan. Se toimii lähinnä eräänlaisena sähköpotkulautojen somena, jonne voi jakaa omia ajotilastojaan ja kisata eniten ajettujen kilometrien kärkipaikasta muiden kuskien kanssa.

Varsinaisia lautaan liittyviä säätöjä ja toimintoja sovelluksenkaan kautta ei juuri löydy. Tärkeimpinä toimintoina mainittakoon mahdollisuuden säätää regeneroivan moottorijarrutuksen tehoa sekä mahdollisuutta päivittää laudan firmware-ohjelmisto uuteen versioon.





Laturi ja latausnopeus

Ninebot by Segway F40E:n mukana toimitetaan hieman perinteistä läppärin laturia muistuttava laturi. Laturi kytketään laudassa itsessään astinlaudan etuosassa olevaan latausliittimeen.

Akun latautumista voi seurata joko skuutin omasta näytöstä tai mobiilisovelluksen kautta. Valitettavasti akun latautuminen on F40E:n ehdottomasti huono puoli, sillä täysin tyhjäksi ajettu akku latautuu melkein työpäivän verran, omissa mittauksissamme lataus kesti lähes 7 tunnin ajan.

Laatuvaikutelma

Laatuvaikutelma on Ninebot by Segway F40E:ssä todella, todella hyvä. Lauta ei nitise eikä natise mistään kohdasta ja kaikki osat on selkeästi kasattu ammattitaidolla ja huolella.

Lisäksi moniin pieniin yksityiskohtiin on selkeästi panostettu paljon: astinlauta on hyvin pitävällä kumilla päällystetty, jolloin jalka ei pääse lipeämään syksyisessä kelissäkään. Lisäksi mm. ohjaustangon kädensijat ovat pitävät, eivätkä missään vaiheessa liikkuneet tai liukuneet milliäkään irti paikoiltaan.

Runko on tukevaa metallia ja myös kaikki liitoskohdat, ruuvit ja muut potentiaaliset ongelmakohdat oli kasattu ja koottu erittäin huolellisesti.

Laudasta huokui koko testijakson ajan laadukkaan työn jälki.

Renkaat

Ninebot F40E:n renkaat ovat yksi laudan huippukohdista. Ne ovat ilmatäytteiset, ns. tubeless-renkaat, eli skuutin 10-tuumaiset renkaat ovat itsessään täysin ilmatiiviit - renkaissa ei ole lainkaan sisäkumia.

Käytännössä tämä heijastuu siihen, että Ninebot by Segway F40E:llä ajaminen oli erittäin tasaista, lähes pumpulin päällä suhaamista, jossa pienet ja isotkaan töyssyt eivät tuntuneet käytännössä lainkaan. Jopa sorateillä ajaminen oli miellyttävää, joka oli erinomaisen hyvä seikka. Kauhulla muistelimme useaan kertaan vuonna 2021 testaamaamme Ninebot by Segway Air T15e -sähköpotkulautaa, jolla jopa asfaltilla ajaminen tuntui tipauttavan hampaista paikat pois.

Koko kesän aikana renkaiden paineet eivät laskeneet havaittavasti eikä ilmaa täytynyt lisätä renkaisiin testijaksomme aikana kertaakaan.





Muut havainnot

Tällä kertaa Ninebot on oppinut suomalaisen liikennelainsäädännön erikoisuudet ja sähköpotkulaudassa tulee mukana valmiiksi asennettu pirikello. Suomi on yksi harvoista maista, joissa pirikello on sähköpotkulautojen pakollinen varuste.

Pienenä pettymyksenä totesimme kuitenkin myös yhden aiempien vuosien Ninebotin malleista tutun ominaisuuden kadonneen F-sarjasta: ohjaustangossa olevaa kiinteää ostoskassikoukkua ei enää F-sarjan malleista löydy.

Isoin pettymys koski kuitenkin puuttuvaa vakionopeudensäädintä. Kyseinen ominaisuus on poistettu kaikista Ninebotin sähköpotkulaudoista Euroopassa. Syy tähän on se, että sähköpotkulautojen vakionopeudensäädin on laiton Saksassa - ja Ninebot on päättänyt tämän vuoksi poistaa ominaisuuden myös muilta eurooppalaisilta kuskeilta.

Mielenkiintoinen havainto laudan teknisissä tiedoissa on myös se seikka, että F40E on muistimme mukaan ensimmäinen Ninebot by Segway -sähköpotkulauta, jonka luvataan sopivan myös 120kg kuskille - aiemmin testaamissamme malleissa painoraja on ollut tyypillisesti tasan 100kg. Yli 100kg kuskin pitää kuitenkin muistaa se, että isolla kuskilla kantama on käytännössä puolet valmistajan lupaamasta eli max 20km.



Yhteenveto

Ninebot by Segway F40E on mielenkiintoiseen, noin 650 euron hintahaarukkaan asettuva sähköpotkulauta. Se on noin tuplasti kalliimpi kuin eniten myydyt, kevyemmät sähköpotkulaudat, mutta samalla kuitenkin noin 200 euroa edullisempi kuin vaikkapa Ninebot by Segway Max G30.

Laudassa onkin pyritty nappaamaan parhaat puolet Max G30 -laudasta, kuten ilmatäytteiset renkaat ja joiltain osin jopa paranneltu lautaa, mm. jarrujen osalta.

Se onkin mielestäni erinomainen kompromissi peruslaudan ja huippulaudan välimaastossa: skuutti, joka sopii jatkuvasti hieman pidempiä työmatkoja (10km suuntaansa) ajavalle kuskille, mutta jolla ei ole tarvetta kuitenkaan yli 30km kantamalle.

F40E:stä on vaikea keksiä isompia moitteita, sillä sen laatu ja ominaisuudet ovat yksinkertaisesti huipputasolla. Ainoastaan hidas latausnopeus, heikohko kylmänkestävyys ja puuttuva vakionopeudensäädin ovat seikkoja, jotka himmentävät kokonaisvaikutelmaa aavistuksen verran.

Tähdet









Plussat

kantama, varauksin (kuljettajan paino vaikuttaa erittäin paljon, samoin ulkolämpötila)

hyvä kiihtyvyys

ilmatäytteiset tubeless-renkaat, todella pehmeä ajotuntuma

leveä ja tukeva astinlauta

runkolukituksen mahdollisuus

erinomainen laatuvaikutelma





Miinukset

akun kylmänkestävyys (alle +5C lämpötiloissa) heikko

erittäin hidas latautumaan

paino ja koko tekee laudasta hankalan kannettavan

ei vakionopeudensäädintä

ei jousia

