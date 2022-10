Spotifyn Upside Down -soittolista pelastaa, kun Stranger Thingsin Vecna iskee

Kesällä 2022 julkaistu Stranger Thingsin neljäs kausi oli varsin odotetusti valtava menestys ympäri maailmaa.

Samalla uusi kausi onnistui nostamaan hiteiksi myös nipun 1980-luvun kappaleita, lähes 40 vuotta kappaleiden julkaisun jälkeen. Yksi hiteistä oli Kate Bushin "Running Up That Hill (A Deal With God)", joka nousi suosituimpien kappaleiden listalle käytännössä heti Stranger Thingsin neljännen kauden julkaisun jälkeen.

Kyseinen kappale oli sarjassa se biisi, jolla Max sarjassa onnistui suojelemaan itseään kauhistuttavaa Vecnaa vastaan.

Spotify (yhteistyössä Netflixin kanssa) innostui ideasta ja toteutti muunnelman samasta ideasta.

Hakemalla Spotifyssa hakutermillä upside down playlist Spotify luo juuri sinua varten oman soittolistan. Kyseinen soittolista pohjautuu omaan musiikkimakuusi ja on juuri se lista, joka kannattaa pistää soimaan Walkmanista kun hirviö toisesta ulotuvuudesta on kiskomassa mukaansa.

Alla vielä kohtaus, jossa Kate Bushin kappale tulee hyötykäyttöön Stranger Thingsssä (spoilervaroitus!):