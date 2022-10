Teslalla on nyt 10 000 Supercharger -laturia Euroopassa, Suomikin kasvussa

Autovalmistaja Tesla kertoi saavuttaneensa 10 000 Tesla Supercharger -latauspisteen määrän Euroopassa.

Latureita on 30 Euroopan maassa ja latausasemia on yli 900. Viidesosa latureista on otettu käyttöön vuoden 2022 aikana, joten kasvutahti on ollut huimaa.

Suomessakin Teslan oma Supercharger -latausverkko kasvaa reipasta tahtia ja latausasemia on tällä hetkellä 19, joissa latauspisteitä on noin 130. Uusimapana Suomesta mukaan liittyi Pellossa oleva latausasema, jossa on tarjolla neljä Teslan Supercharger-latauspistettä.

Kesän ja syksyn aikana latausasemia on Suomessa avattu mm. Jyväskylään, Lappeenrantaan, Kärsämäelle ja Rovaniemelle.

Tesla on avannut latausasemiaan myös muiden kuin Teslan käyttäjille ja Suomessa olevista latausasemista 11 (82 latauspistettä) on avoinna kaikille sähköautoilijoille. Teslan sivujen mukaan seuraavaksi Teslan latauspisteitä avataan Helsinkiin, Joensuuhun ja Lahteen.