Suomalaisyhtye julkaisi tekoälyn luoman musiikkivideon

Suomalainen synthpoppia soittava yhtye Sin Cos Tan on tehnyt uraauurtavan musiikkivideon. Musiikkivideosta erikoisen tekee se, että se on luotu tekoälyä käyttämällä.

Sin Cos Tanin uusi musiikkivideo kappaleelle "Endless" on luotu käyttämällä Stable Diffusion -tekoälyä. Stable Diffusion julkaistiin avoimena lähdekoodina syyskuun 2022 alussa ja jo tuolloin veikkasimme sen tulevan muuttamaan maailmaa monella tapaa: Stable Diffusionin avoin lähdekoodi mahdollistaa hämmästyttävien visuaalisten kokeilujen tekemisen, ilmaiseksi.

Sin Cos Tanin musiikkivideo on käytännössä koostettu isosta määrästä Stable Diffusionin luomia kuvia ja muokattu niistä erilaisilla siirtymillä ja kamera-ajoille video.

Alla Sin Cos Tanin video kokonaisuudessaan:







Videon ohjaajana on toiminut Emma-palkittu ohjaaja Juho Lähdesmäki, joka on myös ideoinut Stable Diffusionille annetut syötteet, joiden pohjalta tekoäly on kuvia luonut. Luotujen kuvien pohjalta ohjaaja on sitten jatkojalostanut haluamiaan kuvia täsmentämällä tekoälylle tarkemmin kehityssuuntaa, johon kuvaa pitäisi viedä. Ohjaajan haastattelu videoon liittyen löytyy Helsingin Sanomien sivuilta.