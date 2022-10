Kommentti: Älä koskaan luota Googleen, se on viimeistään nyt selvää

Googlella on loistavia tuotteita ja palveluita. Se on täysin selvä asia. Yhtiön sähköpostipalvelu Gmail on syystäkin maailman suosituin sähköposti. Android on maailman yleisin kännyköiden käyttöjärjestelmä. Ja YouTube mullisti aikoinaan verkossa videojakelun ja on monella tapaa esimerkillisen hyvin kehitetty videopalvelu.

Mutta... Google on vuosien saatossa ansainnut itselleen maineen pahimpana omien palveluidensa tappajana. Yhtiön lista lopetetuista palveluista on jo niin hengästyttävän pitkä, että Killed by Google -sivun skrollaamiseen menee tovi jos toinenkin.

Moni rakastettu palvelu on saanut luodin niskaansa, kun Google on suuressa viisaudessaan päättänyt, että miljoonat tyytyväiset käyttäjät eivät riitä - ja näyttää siltä, että palvelu ei koskaan kasva miljardien käyttämäksi. Google+ perään tuskin moni itkee, mutta Google Reader ja vaikkapa iGoogle ovatkin jo eri juttu: molemmilla oli vankkumaton fanikuntansa, mutta siitä huolimatta Google päätti lakkauttaa palvelut.



Ikävintä Googlen tavassa lakkauttaa palveluitaan on se, että palvelut vain jonain kauniina päivänä lakkaavat olemasta. Niitä ei myydä eteenpäin halukkaille tahoille, jotka voisivat jatkaa kehitystä siitä mihin Googlen mielenkiinto loppui. Eikä palveluita missään nimessä julkaista myöskään avoimen lähdekoodin alla, jolloin kuka tahansa voisi jatkaa siitä, mihin Googlen kehitystyö lakkasi.

Kuluttajana, Googlen kyytiin hyppääminen on suhteellisen riskitöntä, etenkin jos pidättäytyy Googlen kaikkein suosituimmissa ja pitkäikäisimmissä palveluissa. Yleensä seurauksena on korkeintaan ärsyttävä vaiva siitä, että pitää löytää uusi, korvaava palvelu Googlen lakkauttaman palvelun tilalle.

Mutta jos suunnittelet perustavasi ihan oikeaa yritystä, jossa on mukana iso nippu omaa taloudellista riskiä, tilanne on hieman eri.

Verkkosivustot ovat Googlen oikut nähneet vuosien ja vuosikymmenten aikana jo useampaan kertaan. Jos verkkosivuston liikenne nojaa Googlen hakukoneesta tulevaan liikenteeseen, se saattaa myös jonain päivänä kadota, kun Google muuttaa hakualgoritmejaan. Ja mitään valitusoikeutta ei ole. Samoin suosittu tubettaja on voinut rakentaa koko henkilökohtaisen työuransa YouTuben suosion varaan. Mutta jos Google päättää potkaista tilin YouTubesta pois, asialle ei voi oikeastaan tehdä mitään - elämäntyö meni siinä, yhdellä sormien napsautuksella.

Nyt isotkin firmat ovat joutuneet toteamaan Googlen oikut.

Google kertoi lakkauttavansa pilvipelipalvelu Stadian. Sulkeminen tapahtuu tammikuussa 2023. Kuluttajalle isku ei ole rahallisesti iso, sillä Google on luvannut korvata kaikki Stadiaan liittyvät laitehankinnat sekä ostetut pelit, kokonaan.

Mutta pelistudioille Stadian lopetuspäätös tuli ilmeisesti yhtä puskista kuin kuluttajillekin. Useampi pieni indie-pelistudio on kertonut kuulleensa Stadian lopettamisesta saman lehdistötiedotteen kautta, josta asiasta suurelle yleisöllekin kerrottiin. Tässä vaiheessa moni pieli pelistudio oli saattanut panostaa jo satojatuhansia euroja, jopa miljoonia euroja rahaa tuleviin Stadia-julkaisuihin, kun matto yhtäkkiä kiskaistaankin projektin alta.



Monille pienille pelistudioille Stadia on ollut houkutteleva alusta sen pienehkön pelivalikoiman vuoksi: pelit eivät huku massaan samalla tavalla kuin vaikkapa Steamissa tai Androidin Google Playssa, kun valikoimaa on yksinkertaisesti vähemmän.

Mutta samalla moni pieni indiestudio on myös ottanut kokoonsa nähden ison taloudellisen riskin luottaessaan Stadian pysyvyyteen: Googlehan ei ole aiemmin vihjannut virallisesti millään tavalla siitä, että Stadia saattaisi tulevaisuudessa sulkeutua.

Ja pelistudioiden kohtelu heijastuu väistämättä myös muuhun yrityskenttään, ikävän maineen muodossa: Moniko yritys haluaa hypätä Google Workspace -yritysratkaisun käyttäjäksi, kun tuntuu, että palvelut saatetaan lopettaa puolen vuoden varoitusajalla?

Googlen kannalta rahallisesti isoin haitta yhtiön epäluotettavan kumppanin maineesta syntyy kuitenkin pilviratkaisujen maailmassa. Pilvipalveluissa Amazon on kukkulan kuningas ja Microsoft yhtä selkeästi markkinakakkonen. Googlella on altavastaajan kolmospaikka. Ja kun altavastaajalla on muualta kiirinyt maine epäluotettavana kumppanina, se tuskin innostaa yrityksiä investoimaan kymmeniä tai satoja miljoonia euroja Googlen infrastruktuurin varaan - kun tarjolla olisi vakautta ja ennustettavuutta tarjoavia, Googlea isompia pelureita.

Luottamuksen voi menettää vain kerran, sanovat. Google on menettänyt sen jo niin monesti, että ainakaan Stadian lopettamisen yhteydessä näpeilleen ottaneet peliyhtiöt eivät sen lupauksiin enää jatkossa usko.