Kaikki Netflixiin lokakuussa palaavat sarjat

Netflixin lokakuun uuden sisältötarjonnan taso on melkoisen vahvalla tasolle, sillä uusia elokuvia ja stand-upeja tulee yli 30, ja uusia sarjoja peräti yli 40. Tämän lisäksi Netflixissä jo olevista sarjoista tulee myös uusia kausia, jotka käymme tässä läpi.

Muksuille tuttua katsottavaa tulee Chip and Potato -sarjan neljännen kauden, Waffles + Mochi -sarjan uuden Restaurant-kauden sekä Dead End: Paranormal Parkin toisen kauden myötä. Koko perheen sitcom Family Reunion saa puolestaan viidennen kaude.

Anime-sarjoista paluun tekee Tiger & Bunny toisen kauden toisella osalla. Erityisen aikuiseen makuun puolestaan animaatiota löytyy räävikkäästä Big Mouthista, jonka jo kuudes kausi julkaistaan tässä kuussa.







Reality-sarjoista Bling Empire saa kolmannen tuotantokauden ja ruokaseikkailu Somebody Feed Phil palaa kuudennella kaudellaan. Hupaisa kokkauskilpailu Nailed It! Saa jo seitsemännen kauden. Lisäksi suhdereality Love Is Blind palaa kolmannella kaudella tarjoten viikottain julkaistavia jaksoja 19. päivä alkaen.

Dokumenttisarja Unsolved Mysteries palaa paljastamaan murhia ja paranormaaleja ilmiöitä viikottain 25. päivä alkaen.

Draamojen osalta paluun tekee teinidramedia Mismatched toisella kaudella, brittiläinen sitcom Derry Girls kolmannella kaudella, saksalainen draama Barbarians Saksan ja Rooman valtakunnan taistelusta toisella kaudella ja viimeisenä muttei vähäisimpänä suomalainen Deadwind eli Karppi kolmannella kaudella.

Tässä palaavat sarjat julkaisujärjestyksessä:

Lokakuun 3.

Chip and Potato: Kausi 4

Lokakuun 5.

Bling Empire: Kausi 3

Nailed It!: Kausi 7

Lokakuun 7.

Derry Girls: Kausi 3

Tiger & Bunny: Kausi 2 Osa 2

Lokakuun 13.

Dead End: Paranormal Park: Kausi 2



Lokakuun 14.

Mismatched: Kausi 2

Lokakuun 17.

Waffles + Mochi's Restaurant

Lokakuun 18.

Somebody Feed Phil: Kausi 6

Lokakuun 19.

Love Is Blind: Kausi 3

Lokakuun 21.

Barbarians: Kausi 2

Lokakuun 25.

Unsolved Mysteries: Kausi 3

Lokakuun 27.

Family Reunion: Kausi 5

Lokakuun 28.

Big Mouth: Kausi 6

Lokakuun 29.

Deadwind: Kausi 3