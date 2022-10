Tässä kaikki Netflixiin lokakuussa saapuvat alkuperäissarjat

Jos lokakuu tuo tullessaan valtaisan määrän elokuvia ja stand-up-spesiaaleja, peräti yli 30, niin televisiosarjoissa uutuuksia on tässä kuussa vieläkin enemmän. Jotain katsottavaa löytyy taatusti kaikille, halusipa draamaa, trilleriä, komediaa tai realityä.

Aloitetaan ensialkuun muksuillle soveltuvasta sisällöstä. Vaahtokarkkia muistuttava James seikkailee sarjassa Oddballs, Amerikan alkuperäisasukkaista koostuva tiimi pelastaa kansallispuistoja sarjassa Spirit Rangers, brasilialainen piirretty The Nutty Boy kertoo outoihin seikkailuihin joutuvasta pojasta, Japanin henkimaailmassa seikkailee tyttö sarjassa ONI: Thunder God's Tale, maailman kuulun animaatin uudessa sarjassa Pokémon Ultimate Journeys seikkailee jälleen Ash, nukkejen maailman herää henkiin Barbie Epic Road Trip:ssä ja taikoja nähdään uudessa sarjassa Daniel Spellbound.



Kansaivälistä tuotantoa saapuu useista eri maailman kolkista. Näitä ovat: meksikolainen reality-sarja Forever Queens, 90-luvulle sijoittuva puolalainen poliittinen draama High Water, perulainen jalkapallo tähdestä kertova The Fight for Justice: Paolo Guerrero, korealainen scifi-komedia Glitch, testosteronihukasta kärsivän miehen elämänmuutoksista kertova Man on Pause, kuwaitilainen romanttinen draama The Cage, meksikolainen rikosmysteeri Belascoarán, PI, japanilainen anime Exception.

Tulossa myös ruotsalainen fiktiivisestä musiikkiteknologian yrityksestä kertova The Playlist, ranskalainen rikosdraama Black Butterflies, kirjaan perustuva italialaisdraama Everything Calls for Salvation, espanjalaisperheen salaisuuksista kertova draama Holy Family, korealainen musiikkidokusarja Take 1, meksikolainen dokumenttisarja yliluonnollisista tapahtumista My Encounter with Evil, korelainen draama Under the Queen's Umbrella, puolalaisista naisrikollisista kertova The Green Glove Gang, tositapahtumien inspiroima ranskalaisdraama Notre-Dame, japanilainen teineille suunnattu anime Romantic Killer, arabiemiraatin rikkaista kertova reality Dubai Bling ja espanjalainen romanttinen komedia If Only.

Myös englanninkielistä dramaa tulee muutaman uuden sarjan verran. Uutuuksia ovat David Tennantin tähdittämä Inside Man, kirjaan perustuva teinikauhu The Midnight Club, Zoe Saldañan tähdittämä From Scratch (kuvassa), brittisantasiasarja The Bastard Son & The Devil Himself sekä kirjaan perustuva kauhusarja Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities.









Näinpä jäljelle jäävät enää reality- ja dokumenttisarjat. Ruokaohjelmiin saapuu uusi Drink Masters, jossa baarimikot kilpailevat 100 000 dollarin palkinnosta, sekä Easy-Bake Battle: The Home Cooking Competition, jossa tarkoituksena on luoda helppoja ruokia. Muita realityjä: Wild Croc Territory kertoo krokotiilien kanssa painivasta tiimistä, yliluonnollisia ilmiöitä pyrkii selittämään 28 Days Haunted ja realityssa The Mole kilpailijat pyrkivät etsimään joukosta myyrän.

Dokkaripuolella uutuuksia ovat uhreja väijyvistä rikollisista kertova I Am A Stalker, matkailuohjelmassa Sue Perkins: Perfectly Legal keski-iän kynnyksellä oleva Sue hakee uusia kokemuksia, High: Confessions of an Ibiza Drug Mule kertoo kokaiinia salakuljettaneen Michaellan tarinan ja koko perheelle soveltuva Island of the Sea Wolves esittelee Vancouver Islandin villielämää.

Tässä vielä kaikki uudet alkuperäissarjat julkaisujärjestyksessä:

Lokakuun 2.

Forever Queens

Lokakuun 5.

High Water

The Fight for Justice: Paolo Guerrero

Lokakuun 7.

Glitch

Man on Pause

The Midnight Club

The Mole

Oddballs



Lokakuun 10.

Spirit Rangers

Lokakuun 11.

The Cage

Island of the Sea Wolves

Lokakuun 12.

Belascoarán, PI

Easy-Bake Battle

The Nutty Boy

Wild Croc Territory

Lokakuun 13.

Exception

The Playlist

Sue Perkins: Perfectly Legal

Lokakuun 14.

Black Butterflies

Everything Calls for Salvation

Holy Family

Take 1

Lokakuun 15.

Under the Queen's Umbrella

Lokakuun 19.

The Green Glove Gang

Notre-Dame

Lokakuun 21.

28 Days Haunted

From Scratch

High: Confessions of an Ibiza Drug Mule

ONI: Thunder God's Tale

Pokémon Ultimate Journeys



Lokakuun 25.

Barbie Epic Road Trip

Guillermo Del Toro's Cabinet of Curiosities

Lokakuun 27.

Daniel Spellbound

Dubai Bling

Romantic Killer

Lokakuun 28.

The Bastard Son & The Devil Himself

Drink Masters

I Am A Stalker

If Only

My Encounter with Evil

Tulossa

Inside Man