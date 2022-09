Kaikki lokakuussa saapuvat Netflix-elokuvat: Mila Kunisin ja Jessica Chastainin draamat, Wayansin ja Key & Peelen komediat,...

Lokakuu pyörähtää huomenna käyntiin ja se tarkoittaa taas läjäpäin uutta katsottavaa suoratoistopalveluissa. Netflixin lokakuun oma tuotanto on melkoisen vahvalla pohjalla, sillä katsottavaa tulee yli 30 uuden elokuvan ja stand-upin verran.

Katsottavaa piisaa moneen lähtöön, joten aloitetaampa katsaus kansainvälisestä tuotannosta. Tulossa on korealainen teinidraama 20th Century Girl, italialainen dramedia Jumping from High Places, filipiinolainen drama rock-laulajan suhteesta tyttäreen Doll House, saksalainen kauhuelokuva tappajavanhuksista Old People, brasilialainen romanttinen komedia Someone Borrowed ja urugualainen draama Togo.

Tulossa on myös japanilainen dokumenttielokuva LiSA Another Great Day laulajatähti LiSAsta, espanjalainen rikostrilleri The Chalk Line, etelä-afrikkalainen poliisidraama Wild is the West, puolalainen rikoselokuva Hellhole, italialainen toisen maailmansodan loppuun sijoittuva draama Robbing Mussolini, turkkilainen draama Cici ja saksalainen sotadraama ensimmäisestä maailmansodasta All Quiet on the Western Front.





Englanninkielisiäkin elokuvia tulee samalla mitalla. Kirjaan perustuvaa draamaa Mr. Harrigan's Phone tähdittää It-elokuvasta tuttu Jaeden Martell ja Hollywood-legenda Donald Sutherland, muun muassa Marlon Wayansin tähdittämä koko perheen komedia The Curse of Bridge Hollow, Mila Kunisin tähdittämä kirjaan perustuva draama Luckiest Girl Alive, teineille suunnattu koko perheen elokuva The School for Good and Evil, salapoliisin ja murhaajan välisestä ihmissuhteesta kertova The Stranger, Jessica Chastainin tähdittämä draama teho-osaston hoitajasta The Good Nurse ja Keegan & Peele -kaksikon koko perheen komedia Wendell & Wild.

Koska kyse on Netflixistä, niin luonnollisesti myös dokumenttielokuvia on tulossa. Näitä ovat bisnesmogulista kertova dokumentti Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn, Amerikan orjien jälkeläisten tarinoita kertova Descendant, thaimaalaiskaivosta selviytyneiden tarinoita kertova The Trapped 13: How We Survived The Thai Cave, Romanian kulttuurista kiinnostuneesta kiinalaisteinistä kertova The Joys and Sorrows of Young Yuguo, Nepalin vuoden 2015 tappavasta maanjäristyksestä kertova Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake ja vuoden 2008 olympialaisiin valmistautuvasta Yhdysvaltain koripallojoukkueesta kertova The Redeem Team.



Sitten jäljelle jäävätkin vielä stand-up spesiaalit. Niitä tulee myös peräti seitsemän kappaletta: ranskalaiskoomikko Kev Adamsin The Real Me, Netflix-sarjastaan tutun Hasan Minhajin The King's Jester, thaimaalaista standupia tarjoava DEAW#13 Udom Taephanich Stand Up Comedy Show, Iliza Shlesingerin uusi Hot Forever, LA Dodgersien stadiumilla nähtävä Gabriel Iglesiasin Stadium Fluffy, Fortune Feimsterin Good Fortune ja meksikolaiskoomikko Franco Escamillan Eavesdropping.

Tässä vielä kaikki elokuvat ja stand-upit julkaisujärjestyksessä:

Lokakuun 4.

Hasan Minhaj: The King's Jester

Lokakuun 5.

Jumping from High Places

Mr. Harrigan's Phone

The Trapped 13: How We Survived The Thai Cave

Togo

Lokakuun 6.

Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake

The Joys and Sorrows of Young Yuguo

Lokakuun 7.

Doll House

Kev Adams: The Real Me

Luckiest Girl Alive

Old People

The Redeem Team

Lokakuun 11.

DEAW#13 Udom Taephanich Stand Up Comedy Show

Iliza Shlesinger: Hot Forever



Lokakuun 13.

Someone Borrowed

Lokakuun 14.

The Curse of Bridge Hollow

Lokakuun 18.

Gabriel Iglesias: Stadium Fluffy Live From Los Angeles

LiSA Another

Lokakuun 19.

The School for Good and Evil

The Stranger



Lokakuun 21.

Descendant

Lokakuun 23.

Franco Escamilla: Eavesdropping

Lokakuun 24.

The Chalk Line

Lokakuun 25.

Fortune Feimster: Good Fortune

Lokakuun 26.

Fugitive: The Curious Case of Carlos Ghosn

The Good Nurse

Hellhole

Robbing Mussolini

Lokakuun 27.

Cici

Lokakuun 28.

All Quiet on the Western Front

Wendell & Wild

Wild is the Wind

Tulossa

20th Century Girl