Nämä elokuvat ja sarjat tulevat Disney+ -palveluun lokakuussa

Disney+ julkaisi lokakuun kattauksen, joka on varsin kattava.

Lokakuun alussa palveluun saapuu kaikki The Bear -sarjan jaksot katsottavaksi. Jeremy Allen Whiten tähdittämä, Chicagoon sijoittuva ravintoladraamasarja on saanut Yhdysvalloissa kehuja sekä katsojilta että kriitikoilta, ja se tulee olemaan Disneyn mukaan yksi syksyn puhutuimmista sarjoista.

Lisäksi The Walking Dead palaa viimeisen kauden jaksojen kera, ja uusi Jessica Bielin tähdittämä true crime -draamasarja Candy: A Death in Texas saapuu palveluun. Tarjolla on myös uusia jaksoja syyskuussa palveluun saapuneista Andor, The Old Man ja The Kardashians -sarjoista sekä Halloween-kauteen sopivaa katsottavaa.

Disney+ -suoratoistopalvelun hinta on 8,99 euroa kuukaudessa tai 89,99 euroa vuodessa.



Disney+ elokuvat ja sarjat lokakuu 2022

Katsottavissa 3. lokakuuta alkaen

The Walking Dead, kausi 11C (osa 3)



Katsottavissa 5. lokakuuta alkaen

Pepper Ann, kausi 1

The Bear



Katsottavissa 7. lokakuuta alkaen

Lost on Everest

Häiden jälkeen

Vanki

Pullopostia

Metsästäjät

Kadonnut halloweenina



Katsottavissa 12. lokakuuta alkaen

Big Shot, kausi 2

Called to the Wild, kausi 1

Mormon No More

Candy: A Death in Texas



Katsottavissa 14. lokakuuta alkaen

Jahti

Kon-Tiki

Rosaline



Katsottavissa 19. lokakuuta alkaen

Ally McBeal, kaudet 1-5

Kanakopla, kausi 1

The Good Doctor, kaudet 1-5

Salakaupan julmat kasvot, kausi 2

War of the Worlds, kausi 3



Katsottavissa 21. lokakuuta alkaen

The Wave

Mija



Katsottavissa 26. lokakuuta alkaen

Savannien valtiaat, kausi 3

Eurooppa ylhäältä päin, kausi 3

NYPD Blue, kaudet 1-12

Benedictin salaseura S2, kausi 2

Star Wars: Tales of the Jedi, kausi 1



