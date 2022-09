Verkkokauppojen ilmaiset postikulut aiotaan kieltää Ranskassa

Ranska: viinit, juustot, upeat maisemat ja.. järkkymätöntä ulkopuolisen maailman vastustamista. Niistä aineksista on Ranska tehty.

Ranskassa polkaistiin pystyyn pikavauhtia lakiestys, jonka tarkoitus on suojella ranskalaisia kivijalkakauppoja verkkokaupoilta, etenkin Amazonilta. Yksinkertaisuudessaan laki määrää sen, että verkkokaupat eivät saa enää tarjota ilmaisia postikuluja alle 35 euron ostoksille, jos tilauksessa on mukana kirjoja.

Eli yleisen kivijalkakappojen tukemisen sijaan laki keskittyy nimenomaan pelastamaan ranskalaisia kivijalassa toimivia kirjakauppoja. Pienin postikulu, joka asiakkaan pitää maksaa, on vähintään 3 euroa, mikäli ostosten loppusumma jää alle 35 euron. Ranskan hallitus on kertonut kannattavansa lakiesitystä.

Amazon on vastannut vastustavansa lakiesitystä ja toteaa sen vain pahentavan Ranskan inflaatiota omalta osaltaan. Amazonin mukaan lähes puolet sen Ranskassa myymistä kirjoista on myyty kaupunkeihin, joissa on alle 100 000 asukasta - eli kaupunkeihin, joissa todennäköisesti on varsin vähän kirjakauppoja ja -valikoimaa.





Lue myös: Ranska kielsi sanat "streamer", "e-sports" ja "pro gamer"