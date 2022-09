Edullisempi Chromecast with Google TV (HD) nyt saatavilla Suomessa

Google julkisti virallisesti huhutun ja vuodoissa paljastuneen Chromecast with Google TV (HD) -laitteen, joka sijoittuu aiemmin tänä vuonna myyntiin tulleen Chromecast with Google TV:n alapuolelle.

Laitteet ovat nimeltään hyvin samanlaiset ja tämä näkyy myös ulkonäössä sekä ominaisuuksissa.

Samaa ulkonäköä hyödyntävien laitteiden keskeisin ero on se, että Chromecast with Google TV (HD) tukee Full HD HDR -kuvaa, kun tavallinen malli tukee tarkempaa 4K HDR -kuvaa. Uusi laite on siis suunnattu Full HD -televisioihin.

Uusi HD-malli on myös edullisempi, sillä se maksaa 43 euroa ja on nyt saatavilla Suomessa.

Kumpikin laite käyttää omaa Google TV -käyttöliittymää, jota voi ohjata mukana tulevalla kaukosäätimellä. Kaukosäätimessä on omat painikkeet YouTubelle ja Netflixille. Lisäksi tarjolla on Google Assistant -painike ääniohjausta varten.



Chromecast with Google TV (HD) sisältää Amlogic S805X2 -piirin, RAM-muistia on 1,5 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on edelleen 8 gigatavua, vaikka Google ilmeisesti haluaa, että tulevissa Google TV- ja Android TV -laitteissa käytettäisiin 16 gigatavun tallennustilaa.

Lisäksi uusi malli tukee AV-videokoodekkia, jota 4K-versio ei tue.

Chromecast with Google TV (HD):n Google TV perustuu Android TV 12 -versioon, kun Chromecast with Google TV:ssä käytetään edelleen Android TV 10 -versiota. Jälkimmäiselle tuo versio on tulossa päivityksenä pian.