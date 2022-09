Netflix siirtymässä jakso viikossa -julkaisumalliin, ei enää koko tuotantokautta kerralla tarjolle

Uutislähteiden mukaan suoratoistojätti Netflix on lopettamassa tavan, jossa yhtiö julkaisee aina uuden sarjan koko tuotantokauden yhdellä rysäyksellä katsojien ahmittavaksi. Sen sijaan Netflixin sarjat ilmestyisivät jatkossa jo muinaiselta lineaari-television aikakaudelta tuttuun "jakso viikossa" -tahtiin.

Netflixin tilaajamäärän perälauta on kasvanut vuosi vuodelta. Vaikka luku onkin vielä selkeästi pienempi kuin monilla kilpailijoilla, lähteiden mukaan yhtiö pohtii vakavissaan julkaisustrategiansa isoa muutosta viikottaiseen malliin.

Muut isot suoratoistopalvelut ovat siirtyneet viikottaiseen julkaisumalliin jo aiemmin. Disney+ on julkaissut suosituimpia sarjojaan, kuten Star Wars-maailmaan pohjautuvaa Mandaloriania juurikin jakso viikossa tahdilla. Ja nyt Amazon Prime tekee samaa Rings of Power -sarjansa kanssa - ja HBO Max samaa House of Dragons -sarjansa kanssa.



Muutos olisi valtava, sillä Netflix käytännössä loi tyhjästä binge watching -ilmiön, jossa sarjan uuden tuotantokauden voi "ahmia" halutessaan vaikka yhden vuorokauden aikana heti tuotantokauden julkaisun aikaan.

Netflix toki kokeili hieman tämän suuntaista lähestymistapaa jo Stranger Thingsin tuoreimman kauden aikana, joka oli halkaistu kahteen osaan.

Tokihan kaikki jaksot tulevat palveluun, joten yksi vaihtoehto on tietysti myös odotella siihen asti, että koko tuotantokausi on julkaistu - ja ahmaista se sitten yhdellä istumalla.

Pilkkomalla julkaisu viikottaisiin paloihin suoratoistojätit saavat tietysti myös näkyvyyttä sarjoilleen huomattavasti enemmän - sekä Rings of Powerista että House of Dragonsista riittänee otsikoita ja twiittejä pitkin tuotantokautta. Ja samaan aikaan Stranger Thingsin kiinnostushuippu on jo tovin aikaa sitten laantunut. Aiheesta uutisoi mm. PopBuzz.