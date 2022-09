Halvimmat SSD-levyt Suomessa tällä hetkellä (syksy 2022)

On jälleen kerran aika tarkistaa Suomen markkinoiden edullisimpien SSD-levyjen hinnat. Edellinen hintakatsauksemme tehtiin tammikuussa 2022 ja sen jälkeen markkina on muuttunut merkittävästi. Pahimmat toimitusketjujen tukokset tuntuvat helpottaneen ja SSD-levyjenkin hinnat ovat isossa kuvassa jatkaneet mukavasti laskuaan.

Jo tammikuussa 2022 päätimme luopua kokonaan pienempien SSD-levyjen hintojen seurannasta kokonaan. Käytännössä alle 120 gigatavun ja sitä pienempien SSD-levyjen markkina on kadonnut kokonaan - ne harvat 120GB SSD-levyt joita on enää myynnissä, maksavat saman verran kuin tuplaten isommat 240GB levytkin.

Pienimmässä seurannassa olevassa ryhmässämme, 240GB SSD-levyjen kategoriassa SATA-liitäntäisten levyjen hinnat ovat nyt painuneet kauttaaltaan alle 30 euroon. Vielä alkuvuodesta 2022 vain alennuksessa olevat tämän kokoluokan SSD-levyt irtosivat alle 30 eurolla, mutta nyt valikoima on laajempi - ja vaikuttaa siltä, että suuntaus on selkeästi alle 30 euron hintatasoon.

Yhden ilmiön havaitsimme jo alkuvuodesta ja nyt sen voi jo sanoa varmaksi: vuonna 2022 NVMe -levyjen hinnat ovat painuneet lähes samalle tasolle kuin perinteisten SATA-liitäntää käyttävien levyjen hinnat. 240 gigatavun kokoluokassa hintaeroa SATA-levyn ja NVMe-levyn välillä on parhaimmillaan alle 10 euron verran. Jotta ymmärtäisi näiden eron, kannattaa tutustua oppaaseemme liitäntöjen ja kytkentätapojen merkityksestä SSD-levyihin ja niiden nopeuksiin.

Lyhyesti sanottuna: jos tietokoneesi emolevyllä on m.2/PCIe -paikkoja vapaana, kannattaa nykyisin hankkia NVMe -levy, sillä ne maksavat saman kuin hitaampaa liitäntääkin käyttävät levyt.

480 gigatavun levyjen kohdalla hinnat ovat niissäkin laskeneet, mutta vain aavistuksen verran. Hintataso 480GB kokoluokassa on noin 50 euroa, sekä SATA- että NVMe-levyillä. Mutta etenkin SATA-levyjen osalta matka on jo kovasti kohti alle 40 euron hintatasoa.

Mielenkiintoisin hintojen muutos on nähty kuitenkin noin teratavun levyjen kohdalla. Siellä SATA-liitäntäisillä levyillä on alkanut varsin jyrkkä alamäki. Vielä alkuvuodesta teratavun SATA-liitäntäisiä SSD-levyjä myytiin noin 90 eurolla, mutta nyt hinta on tipahtanut jo reilun 70 euron tasoon. Tästä kokoluokasta, nimenomaan SATA-liitännällä, löytyväkin tämä hetken halvimmat SSD-levyn kokoonsa nähden, jos hakusessa on nimenomaan nopea "varastolevy".

Teratavun kokoluokassa hinnat eivät ole kuitenkaan NVMe-levyjen osalta muuttuneet tammikuun 2022 jälkeen oikeastaan mihinkään, sillä halvimmat tämän kategorian tuotteet pyörivät edelleen noin 90 eurossa.

Kaikkein suurimmissa levyissä eli 2 teratavun levyissä ja sitäkin suuremmissa hinnat eivät ole muuttuneet käytännössä mihinkään, olipa kyseessä SATA- tai NVMe-levy. Muutamat yksittäistuotteet ovat jopa kallistuneet sitten viime näkemän.





240 gigatavun SSD-levyt (SATA)





240 gigatavun SSD-levyt (NVMe / m.2)





480 gigatavun SSD-levyt, SATA -liitännällä





480 gigatavun SSD-levyt, NVMe / PCIe -liitännällä





960 gigatavun SSD-levyt, SATA -liitännällä





960 gigatavun SSD-levyt, NVMe / PCIe -kytkennällä





2 teratavun SSD-levyt, SATA-liitännällä





2 teratavun SSD-levyt, NVMe / PCIe -kytkennällä





Poimintoja isommista SSD-levyistä



Muistathan myös lukea oppaamme siitä, miten vaihdat tietokoneeseesi SSD-levyn vanhan kovalevyn (tai SSD:n) tilalle!





