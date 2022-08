Kansainvälinen podcast- ja äänikirjapalvelu Podimo aloittaa Suomessa 30. elokuuta.

Kyseessä on kuukausimaksua vastaan kuunneltavaa tarjoava palvelu.

Vaihtoehtoina ovat Premium ja Premium+. Kumpaakin voi kokeilla 60 päivän ajan ilmaiseksi.

Premium maksaa 7,99 euroa kuukaudessa. Tällä saa kuunnella podcasteja ilman kuuntelurajoituksia sekä 10 tunnin edestä äänikirjoja kuukaudessa.

Premium+ puolestaan maksaa 16,99 euroa kuukaudessa. Tämä sisältää podcastit ja äänikirjat ilman kuuntelurajoituksia.

Tiedotteessa Podimo kertoo, että Podimolle siirtyvät lanseerauksen myötä yksinoikeudella muun muassa Jenni Rotosen, Petra Väänäsen ja Meri Milashin Afterwork, Kaisa Turusen, Janni Keiturin ja Sara Vannisen Äititreffit.

Syyskuussa palveluun siirtyy myös Aki Linnanahde Talk Show. Lisäksi Podimo tarjoaa alkuperäissisältönä uusia suomalaisia podcasteja viihdemaailman kärkinimien tekeminä.





Kotimaisen tarjonnan lisäksi Podimo tarjoaa maailmalta tuttuja formaatteja, jotka on luotu uudelleen suomenkielisinä. Esimerkiksi Podimon tuottama, Jonne Aaronin juontama Kadoksissa-podcast on suomalaiselle yleisölle käännetty versio kansainvälisesti miljoonia kuuntelukertoja saavuttaneesta, palkitusta The Missing-formaatista.

"Satsaamme Suomessa suosittujen podcastaajien kotimaiseen tuotantoon, ja haluamme rakentaa parhaan sisältökokonaisuuden kuulijoillemme", kertoo Podimon Suomen maajohtaja Johannes Saukko. "Podimo on kansainvälinen yhtiö, mutta kuuntelijoita kiinnostavat ensisijaisesti kotimaiset sisällöt. Siksi tarjoamme kuulijoille parasta paikallista viihdettä kaikilla markkinoilla. Podimolla on tahto tuottaa omia laadukkaita, vastuullisia ja tulevaisuudessa jopa tutkivan journalismin puolelle meneviä sisältöjä, joita uskomme voivamme julkistaa jo loppuvuonna. Viemme myös podejamme maailmalle – esimerkiksi suomalainen Murhakertomuksia-podcast on jo lokalisoitu saksalaisille ja tanskalaisille kuuntelijoillemme."

Podimon mukaan Suomessa maksullisia podcast-palveluita käyttää nykyisin noin 15 prosenttia podcastien kuuntelijoista, mutta kyseinen markkina on kuitenkin voimakkaassa kasvussa.

Suomessa maksullisia podcasteja tarjoaa myös PodMe-palvelu.