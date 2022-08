Logitechin tuleva käsikonsoli päätyi kuvavuodon kohteeksi

Logitech G ja Tencent Games ilmoittivat hiljattain julkaisevansa pilvipelaamiseen tarkoitetun käsikonsolin myöhemmin tämän vuoden aikana. Laitteesta ei virallisesti ole vielä paljastettu mitään tarkempia tietoja, mutta nyt laite on päätynyt kuvavuodon kohteeksi.

Evan Blass julkaisi Twitterissä laitteesta kolme kuvaa.

Kuvista paljastuu laitteen ulkonäkö.

Laitteen keskellä on arviolta 7-tuumainen näyttö. Painikkeiden asettelu muistuttaa Nintendo Switchiä. Vasemmalla puolella on vasen sauva ja suuntapainikkeet sekä Logitech-painike. Oikealla puolella on A/B/X/Y -painikkeet, toinen sauva sekä kotipainike. Yläreunassa on myös pari muuta painiketta.





Näytön molemmilla puolin on useita painikkeita. Kuva: Evan Blass.



Takana on puolestaan kaksi liipaisinpainiketta kummallakin puolen. Yläreunassa on myös painikkeet äänenvoimakkuuden hallintaan sekä mahdollisesti paikka SIM- ja muistikortille.





Laitteen takana on liipaisinpainikkeet. Kuva: Evan Blass.

Alareunassa on kuulokeliitäntä ja USB-C-liitäntä.

Näytöltä paljastuu, että käyttöjärjestelmänä toimii Android. Google Play -sovelluskaupan kautta voi asentaa laitteelle mobiilipelejä, mutta laitteella voi selata myös nettiä ja katsella videoita esimerkiksi YouTuben kautta. Laite tukee Xbox Cloud Gaming- ja NVIDIA GeForce NOW-pilvipelipalveluita.

Muut tiedot ovat vielä epäselviä.