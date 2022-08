Tiedostoja voi jakaa Google Workspacessa myös ilman tunnusta

Google on julkaissut päivityksen tiedostojen tallennus- ja jakopalveluille, joka tarjoaa entistä paremmin ominaisuuksia tiedostoja jakaville käyttäjille.

Uuden ominaisuuden myötä myös käyttäjät, joilla ei ole Google-tunnuksia voivat luoda ja jakaa tiedostoja jaetuissa Workspace-kansioissa. Aivan kaikille ei valitettavasti ominaisuutta ole, ainakaan vielä, ulotettu.

Pilvipalvelun Workspace-tilat ovat mahdollistaneet vuodesta 2020 asti tiedostojen katsomisen ja muokkaamisen myös Google-tunnuksettomien käyttäjien toimesta. Ominaisuuta pystyy käyttämään dokumentteihin mm. Google Drive, Docs, Sheets ja Slides -palveluissa. Käyttäjät tarvitsevat katsomiseen ja muokkaamiseen PIN-koodin, joka takaa, ettei tiedostoihin pääse käsiksi kutsumattomia vieraita.

Nyt samat henkilöt voivat myös lisätä tiedostoja organisaation tai yrityksen Workspace-tilaan, jos vierailijoiden jako on Workspace-tilassa päällä. Ominaisuus on oletuksena päällä.



Googlen mukaan päivitys on jo lähtenyt jakeluun, mutta sen saapumisessa eri kolkkiin voi kestää päiviä. Kaikille ominaisuus ei tule saataville tässä vaiheessa lainkaan. Se vaatii seuraavien palveluiden tilaamista: Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Education Plus, Enterprise Standard tai Enterprise Plus.