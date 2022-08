Huawein pomo: Yhtiö siirtyy nyt eloonjäämistaistelun tilaan

Kiinalainen elektroniikkajätti Huawei on monille suomalaisille tuttu lähinnä kännyköistään. Ja kännykkäbisneshän Huaweilta käytännössä romahti alta, kun yhtiö joutui Yhdysvaltain pakotelistalle vuonna 20xx.

Mutta Huawei on luonnollisesti paljon muutakin: se on yksi maailman suurimmista verkkolaitetoimittajista, tietokonevalmistajista ja niin edelleen. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Ja yhtiö on edelleen kohtuullisen iso myös kännykkämarkkinoilla, mutta ainoastaan kotimaassaan Kiinassa.

Mutta nyt Huawein toimitusjohtaja Ren Zhengfei on kiinalaislähteiden mukaan (kiinaksi) kertonut, että yhtiön on pakko siirtyä kaikessa toiminnassaan eloonjäämis-tilaan (survival mode).

Käytännössä se tarkoittaa kiinalaislähteiden mukaan sitä, että Huawei tulee lähivuosina lakkauttamaan kaikki tutkimusprojektinsa ja tuotekehityshankkeet, joiden ei arvioida muuttuvan voitollisiksi lähiaikoina.



Leikkauslistalle joutuvat mm. yhtiön sähköautokokeilut ja hurjimmat, kauas tulevaisuuteen suuntaavat teknologiset kehityshankkeet.

Samalla yhtiö aikoo leikata rajusti myös niistä yhtiön osista, jotka eivät ole tällä hetkellä kannattavia. Yhtiön tärkein kasvualue tulee jatkossa olemaan IT-infrastruktuuri, eli käytännössä laajat ratkaisut yritysasiakkaille, verkkoihin ja valtion laitoksille.

Zhengfein mukaan maailma on siirtymässä vuosikymmenen kestävään hitaamman talouskasvun aikaan. Pahimman laskusuhdanteen Huawein pomo arvioi osuvan vuosien 2023 ja 2025 välille ja väitetyn lausunnon mukaan Zhengfei pitää 2023-2024 välistä aikaa kriittisenä hetkenä, jonka yli Huawein on pakko yrittää ponnistaa pysyäkseen yrityksenä pystyssä.

Huawein vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon liikevaihto supistui, mutta etenkin yhtiön voitot suorastaan romahtivat.

Lausuntojen takana on Kiinan mediassa laajalti kiertänyt julkaisu, jonka väitetään olevan Zhengfein kirjoittama. Sen aitoutta ei ole voitu vahvistaa, mutta mm. The Registerin mukaan lausunnon arvioidaan olevan oikeasti Zhengfein kirjoittama.