Tässä ovat Suomen yleisimmät haittaohjelmat heinäkuussa - Kärkeen nousi Ramnit-pankkitroijalainen

Tietoturvayhtiön Check Point Software Technologiesin tutkimustoiminnasta vastaava Check Point Research (CPR) on julkaissut heinäkuun 2022 haittaohjelmakatsauksensa.

Emotet on säilyttänyt asemansa maailman käytetyimpänä haittaohjelmana, vaikka sen globaali esiintyvyys on 50 prosenttia pienempi kuin edellisenä kuukautena. Suomessa Emotet on toisena.

CPR:n mukaan heikentyneen esiintyvyyden takana on mahdollisesti kesälomakausi, kuten aiemminkin on havaittu. Emotet kehittyy silti jatkuvasti ja uusien ominaisuuksiensa myötä se kykenee nyt myös esimerkiksi varastamaan luottokorttitietoja.





Kirjautumistietoja varastava Snake Keylogger putosi heinäkuussa kolmannelta sijalta kahdeksanneksi. Kesäkuussa Snake Keyloggeria levitettiin haitallisten Word-asiakirjojen kautta, joten sen levinneisyyden lasku saattoi johtua osittain Microsoftin äskettäisestä ilmoituksesta estää makrot oletuksena.

"Emotet hallitsee yhä kuukausittaisten ​​haittaohjelmien listaa ja kehittää jatkuvasti ominaisuuksiaan, viimeisimpänä luottokorttivarkausmoduulilla, mikä tarkoittaa, että yritysten ja yksilöiden on oltava erityisen huolellisia verkko-ostoksia tehdessään. Lisäksi Microsoft on vahvistanut, että se estää makrot oletuksena, joten Snake Keyloggerin kaltaiset haittaohjelmat saattavat muuttaa taktiikkaansa", sanoo VP Research Maya Horowitz Check Point Softwarelta.

Suomessa kärkipaikan on nyt ottanut Ramnit.

Kyseessä on CPR:n mukaan modulaarinen pankkitroijalainen. Ramnit varastaa verkkoistuntojen tiedot, jolloin sen toimijoilla on mahdollisuus varastaa uhrin käyttämien palvelujen tilitiedot, mukaan lukien pankkitilit sekä yritysten ja sosiaalisten verkostojen tilit.

Kyseinen ei juurikaan ole Suomen listoilla esiintynyt aiemmin. Maailmalla Ramnit on neljänneksi käytetyin haittaohjelma.



Suomen yleisimmät haittaohjelmat heinäkuussa 2022