Tuleviin Google TV- ja Android TV-laitteisiin mahdollisesti luvassa vähintään 16 gigatavua tallennustilaa

Yksi nykyisten Google TV- ja Android TV -laitteiden suurimmista ongelmista on vähäinen tallennustila, sillä monissa laitteissa on tallennustilaa vain 8 gigatavun verran. 9to5Google -sivuston mukaan asiaan on kuitenkin tulossa muutosta.

Googlen kerrotaan pitäneen kokouksen TV-kumppaneidensa kanssa, jossa hahmoteltiin Googlen suunnitelmia Google TV- ja Android TV -alustojen suhteen.

Tallennustilan osalta Google suosittelee kumppaneitaan ottamaan käyttöön vähintään 16 gigatavun tallennustilan uusissa Android TV- ja Google TV -laitteissa Android 13:n julkaisusta alkaen.

Suuremman tallennustilan myötä tilaa löytyy enemmän sovelluksille ja järjestelmäpäivityksille.

Nykyisissä Google TV- ja Android TV -laitteitteissa, kuten Chromecast with Google TV:ssä, on yleisesti vain 8 gigatavua tallennustilaa. Tuostakin määrästä osa menee itse järjestelmälle, joten tallennustilan saa nopeasti täyttymään erilaisilla sovelluksilla ja peleillä.