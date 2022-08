HBO Max ja Discovery+ yhdistyvät Euroopassa vuoden 2024 alussa

HBO Max- ja Discovery+ -suoratoistopalveluiden sulautuminen on ollut tiedossa, kun WarnerMedia yhdistyi Discoveryn kanssa ja yhtiön nimeksi muodostui Warner Bros. Discovery. Nyt yhtiö on paljastanut aikataulun kahden suoratoistopalvelun yhdistymiselle.

Variety kertoo, että ensimmäisenä yhdistyminen tapahtuu vuoden 2023 kesällä Yhdysvalloissa. Euroopassa muutos tapahtuu vuoden 2024 alkupuolella.

Uuden palvelun nimi ei vielä ole tiedossa, mutta todennäköisesti HBO:n brändi säilynee jatkossakin.

Palveluun on tulossa erilaisia tilausvaihtoehtoja. Palveluun on tulossa mainoksista vapaa versio sekä kuukausimaksun ja mainokset yhdistävä malli. Näistä jälkimmäinen on jo käytössä Discovery+ -palvelussa.



On myös mahdollista, että palveluun tulee ilmainen, mainoksilla varustettu vaihtoehto, jonka sisältöä on muita vaihtoehtoja pienempi.

Hintaa ei liioin vielä paljastettu. Nykyisiin hintoihin voi tulla muutoksia tai sitten ei. Voi olla myös mahdollista, että muutoksen myötä HBO Maxin avajaisten kunniaksi tehty pysyvä 50% alennus poistuu käytöstä.

Lisätietoa aiheesta luvataan päivittää tälle sivulle.