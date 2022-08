LG:n television omistajat saavat nyt ilmaiseksi kolme kuukautta Stadia Pro -tilausta

LG ja Google Stadia tekevät yhteistyötä tarjotakseen LG:n television omistajille ilmaiseksi kolme kuukautta Stadia Pro -tilausta. Tavallisesti tilausta voi kokeilla yhden kuukauden maksutta, jonka jälkeen tilaus maksaa 9,99 euroa kuukaudessa.

Tarjous on voimassa uusille Stadia Pro -käyttäjille ja se on lunastettavissa LG:n television kautta. Stadia on tuettuna LG:n televisioissa, joissa on webOS 5.0 tai uudempi käyttöjärjestelmä (2020 malli tai uudempi).

Tarjous on lunastettavissa 22 maassa, joissa Stadia on käytettävissä. Suomi lukeutuu näiden maiden joukkoon.

Stadia tuli käytettäväksi LG:n televisioihin viime vuoden aikana. Pelaaminen onnistuu 4K-tarkkuudella 60 fps:n nopeudella. Tuettuna on myös 5.1-tilaääni.

Stadia Prolla saa käyttöönsä yli 50 peliä. Näitä ovat esimerkiksi Cities: Skylines, Control, Hitman ja Terraria.

Stadia Storesta on lisäksi ostettavissa yli 250 peliä lisää. Pro-version omaavat saavat alennusta Stadia Storen peleistä.



Kaikki pelit näet täältä.

Pelaamista varten tulee olla yhteensopiva ohjain. Näitä ovat muun muassa Stadian oma ohjain, DualShock ja Xboxin ohjain.